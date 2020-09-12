Дисквалификация Месси отменена

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отменила дисквалификацию нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, утверждает Sify. 33-летний аргентинец сможет принять участие уже в ближайшей встрече национальной команды.

В прошлом году на Кубке Америки Месси в матче за третье место против команды Чили (2:1) получил красную карточку, а также трехмесячную дисквалификацию за критику в адрес КОНМЕБОЛ. После этого он пропустил товарищеские игры с Мексикой, Чили и Германией. На этой неделе в организации сообщили, что форвард «Барселоны» может играть за сборную, так как прошел год с момента вынесения решения.

В октябре сборная Аргентины сыграет с Эквадором (8 октября) и Боливией (13 октября).