ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря по итогам 2020 года.

В список вошли: Алиссон («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Кейлор Навас («ПСЖ»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Голосование стартовало сегодня, 25 ноября и продлится до 9 декабря. Церемония награждения состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате.

В 2019 году награду завоевал Алиссон («Ливерпуль»).