Алиссон, Нойер и тер Штеген — кандидаты на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА
13:47
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря по итогам 2020 года.
В список вошли: Алиссон («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Кейлор Навас («ПСЖ»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Голосование стартовало сегодня, 25 ноября и продлится до 9 декабря. Церемония награждения состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате.
В 2019 году награду завоевал Алиссон («Ливерпуль»).
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