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Алиссон, Нойер и тер Штеген — кандидаты на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА

13:47
Алиссон. Фото AFP
Алиссон. Фото AFP
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ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря по итогам 2020 года.

В список вошли: Алиссон («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Кейлор Навас («ПСЖ»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Голосование стартовало сегодня, 25 ноября и продлится до 9 декабря. Церемония награждения состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате.

В 2019 году награду завоевал Алиссон («Ливерпуль»).

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