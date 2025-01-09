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Допинг

Сегодня, 17:00

Потеря отца, развод и ребенок от бизнесмена. Как живет фигуристка Сотскова после допинг-скандала

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Фигуристка Мария Сотскова
Мария Сотскова.
Фото Ксения Нуртдинова
Бывшая спортсменка сборной России забыла про лед.

Всего несколько лет назад Марию Сотскову считали перспективной фигуристкой. В ее активе серебро финала «Гран-при» (2017), серебро (2018) и бронза (2017) чемпионата России. Она даже получила путевку на Олимпийские игры в Пхенчхане. Мария подавала большие надежды, но ее соперницами стали яркие воспитанницы Этери Тутберидзе Евгения Медведева и Алина Загитова, с которыми соревноваться было невероятно сложно.

На Играх-2018 Сотскова стала лишь восьмой. Этот результат ударил по психике молодой фигуристки. Как признавалась сама спортсменка, она страдала от бессонницы и панических атак. Это вынудило ее обратиться к психологу.

Черная полоса

После неудачной Олимпиады в жизни Сотсковой началась черная полоса. Большим ударом для фигуристки стала смерть отца. Она также пошатнула ее психику. В спортивной карьере фигуристки начался спад. И больше показывать достойные результаты у нее не получалось.

Сотскова поменяла тренера, но и это не помогло. И в итоге, не объявив о завершении карьеры, перестала принимать участие в турнирах. Однако она продолжала числиться в пуле тестирования на допинг. Сначала Мария пропустила несколько визитов офицеров, а затем сдала положительный тест.

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В ее организме нашли следы фуросемида. Это препарат, который помогает замаскировать следы допинга либо используется для снижения веса.

Фигуристка сообщила, что принимала лекарства, в составе которых был фуросемид, по медицинским причинам, и даже представила справку из клиники. Однако у этого медучреждения не оказалось необходимой лицензии, из-за этого документ признали поддельным.

Российская фигуристка получила очень суровое наказание — дисквалификация на 10 лет и запрет на любую спортивную деятельность, включая тренерскую. По сути такое отстранение поставило крест на карьере молодой спортсменки в фигурном катании.

Фигуристка Мария Сотскова
Фото соцсети

Неудачный брак

В 2020 году фигуристка связала себя узами брака с музыкальным продюсером Михаилом Омельчуком. Большое торжество планировали устроить после окончания пандемии коронавируса, а пока влюбленные только расписались в ЗАГСе.

Только вот свадьбе не суждено было состояться. Спустя всего несколько месяцев после регистрации брака фигуристка и продюсер расстались.

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Михаил так в своих соцсетях прокомментировал разрыв: «Я убежден был, что, несмотря ни на что, нужно было быть вместе. Раз мы семья. Но мы разошлись и поэтому разводимся. Бог знает, я тебе был всегда верен, предан и готов был и буду всегда тебе во всем помочь. Всегда буду тебя любить! Возможно, в силу возраста, возможно, из-за других обстоятельств у нас не получилось создать семью навсегда. Эмоции взяли верх».

Фото соцсети

Новая любовь

Уже в начале 2023 года фигуристка сообщила о романе с бизнесменом Максимом Богославским. О нем мало что известно. Судя по фотографиям, он значительно старше Марии.

Летом того же года Сотскова призналась, что готовится впервые стать мамой. И, как это сейчас модно, она со своим любимым мужчиной устроила гендер-пати. На семейном мероприятии выяснилось, что у них будет девочка. В декабре бывшая спортсменка родила, малышку назвали Верой.

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Танцы вместо фигурного катания

В 2022 году Мария окончила ГИТИС, получив диплом балетмейстера. Потом устроилась на работу в рекламное агентство и ходила в офис с 10 до 19 часов.

На лед Мария больше не выходит. Более того, она практически ни с кем из мира фигурного катания не общается. Продолжает только для себя заниматься пилатесом, посещает тренажерный зал. Сейчас все свое время она посвящает воспитанию дочери.

Фигурное катание
Мария Сотскова
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