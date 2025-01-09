Делегация российских фигуристов примет участие в Российско-китайских зимних молодежных играх на Сахалине.

Сегодня в Южно-Сахалинске торжественно открываются Российско-Китайские зимние молодежные игры. Это соревнования, несмотря на пандемию и прочие сложности, проводятся в четвертый раз и считаются важным элементом сотрудничества между соседними державами. Одним из самым многообещающих станет турнир для фигуристов, который намечен на 10-11 января.

Организатор соревнований — Министерство спорта России, поэтому говорить о потеплении со стороны международных спортивных организаций пока не приходится. В условиях изоляции такой турнир с участниками из-за рубежа, с гимном и флагом — это большой плюс для российских спортсменов. Как минимум в моральном плане.

«В наших странах уделяется серьезное внимание развитию физической культуры и спорта, продвижению ценностей здорового и активного образа жизни, укреплению дружбы и взаимопонимания между представителями молодого поколения, — говорится в обращении президента России к участникам соревнований. — Одним из наиболее масштабных, успешных проектов в сфере гуманитарного сотрудничества по праву считаются Российско-Китайские молодежные игры по летним и зимним видам спорта. Искренне рад, что их проведение стало хорошей, проверенной временем традицией».

Международный дебют

Сборная России на IV Российско-Китайских молодежных играх выглядит так.

Юноши: Вадим Воронов, Эдуард Каратынян, Никита Сарновский.

Девушки: София Дзепка, Анна Ляшенко, Агата Петрова.

Пары: Вероника Меренкова / Даниль Галимов, Таисия Щербинина / Артем Петров.

Танцы: Арина Горшенина / Илья Макаров, Елизавета Малеина / Матвей Самохин.

На соревнования приглашены юниоры от 13 до 19 лет. Если судить по результатам юниорского «Гран-при России», то самым сильным видом для российских спортсменов станет парное катание, где представлены первый и третий дуэты страны: Вероника Меренкова / Даниль Галимов и Таисия Щербинина / Артем Петров. Для большей части нашей сборной игры станут первым международным стартом в карьере. Ранее с фигуристами из других стран соревновались лишь четверо из 14 заявленных участников. Среди бывалых — Таисия Щербинина, которая выступала на Российско-Китайских играх в 2022 году еще будучи одиночницей и заняла три года назад второе место.

В мужском одиночном катании представлять Россию должен был Лев Лазарев, один из самых сильных спортсменов страны не только на юниорском уровне, но и обгоняющий по технической оценке многих взрослых одиночников. Однако ученик Сергея Давыдова снялся с соревнований из-за болезни, его заменит Эдуард Каратынян из группы Светланы Соколовской.

Вероника Меренкова и Даниль Галимов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Лидеры пропускают турнир

На соревнования с китайскими фигуристами не поехали лидеры нашей юниорской сборной. На Сахалине не будут Арсений Федотов, Алиса Двоеглазова, Маргарита Базылюк и спортивная пара Полина Шешелева / Егор Карнаухов, представляющие тренерский штаб Этери Тутберидзе. Воспитанники «Хрустального» и раньше не принимали участие в Российско-Китайских молодежных играх, но тогда пропуск турнира можно было объяснить подготовкой к более представительным стартам — чемпионату Европы и мира. Но сейчас, в условиях изоляции от соревнований международного союза конькобежцев ISU, отсутствие главных звезд не понятно.

Китайская федерация тоже не отправила на турнир своих лидеров, например, победители финала юниорской серии «Гран-при» в парном катании Чжан Цзясюань / Хуан Ихан, не приедут в Южно-Сахалинск. Вместо них в играх примут участие Чжан Сюаньци / Фэн Вэньцян. Они были третьими запасными на финал юниорского «Гран-при ISU», а на этапе Чехии заняли первое место. В мужском одиночном катании сборную Китая представит Тянь Тунхэ, на этапах «Гран-при» в Бангкоке и Уси спортсмен взял бронзу и серебро.

Безусловно, Российско-Китайские игры тяжело сравнивать с турнирами под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), но в сложившейся ситуации даже такие старты пойдут на пользу российским спортсменам. Когда наши фигуристы смогут полноценно вернуться на международную арену, то за плечами будет опыт такого турнира с соперниками из-за рубежа. Тем более что Китай не самая последняя держава в фигурном катании.