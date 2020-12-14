Российская фигуристка тренирует, несмотря на дисквалификацию? У Сотсковой есть оправдание

Ранее в СМИ писали об отстранении Марии на 10 лет от спорта, а теперь она открывает свою школу. И в этом нет никакого криминала

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова на прошлой неделе объявила о наборе в группу фигурного катания под ее руководством. Эта новость вряд ли стала бы сенсацией, если бы не тот факт, что Сотскову недавно должны были дисквалифицировать на 10 лет. В сентябре стало известно, что Мария провалила допинг-тест и РУСАДА возбудило против нее дело. Получается, Сотскова нарушает закон и подставляет Россию? Не все так просто. На самом деле решения по фигуристке до сих пор нет.

Принимала диуретик и провалила тест

«Объявлен набор в группу фигурного катания под моим руководством спортсменов от 1-го юношеского разряда в спортивной школе. Вместе мы сможем тренироваться, участвовать в соревнованиях, сдавать разрядные нормативы и тесты по скольжению», — написала Сотскова в Instagram.

При этом осенью в ряде СМИ появилась информация о том, что Сотскова, уже завершившая карьеру, получила дисквалификацию на 10 лет за пропуск трех допинг-тестов, подделку медицинской справки и положительную пробу на фуросемид. Версий произошедшего несколько. Основная, что Мария приняла решение о завершении карьеры еще в октябре, после провального для нее «Гран-при Франции». Но вовремя не проинформировала о своем решении Федерацию фигурного катания России и РУСАДА. В результате она продолжала числиться действующей спортсменкой, а значит, входила в пул тестирования.

Во время одной из плановых проверок в анализах Марии якобы был обнаружен фуросемид. Сам по себе этот препарат не дает физических преимуществ, но включен в список запрещенных веществ за свои маскирующие качества. Как сильнодействующее мочегонное средство, фуросемид выполняет роль диуретика — препарата, предназначенного для вывода жидкостей из организма. После приема фуросемида помимо нескольких литров жидкости из организма выводятся калий, магний и масса других полезных солей. Кроме того, это эффективное средство для похудения. Теоретически его применение помогает скрывать факт употребления других запрещенных веществ. Еще одна причина, по которой фуросемид в черном списке для спортсменов, — опасные побочные эффекты. При применении больших доз фуросемида может случиться остановка сердца. Поэтому он выписывается только по назначению врача при серьезных медицинских показаниях.

Решение по Сотсковой так и не принято

СМИ стало известно об этой истории после утечки информации из РУСАДА или из федерации. В антидопинговом агентстве проводили расследование, но имена виновных не обнародовали. Перед Сотсковой извинились, хотя и признали факт подозрений в нарушении антидопинговых правил. При этом 10-летняя дисквалификация была озвучена только как рекомендательная мера. Ни о каких наказаниях до сих пор официально не объявлено.

Последний раз РУСАДА публиковало на своем сайте списки дисквалифицированных спортсменов 26 ноября, и фамилии Сотсковой в документах нет. Мария вроде бы не отрицает сам факт нарушения, хотя и настаивает на случайных обстоятельствах произошедшего. В октябре она якобы дала интервью «Экспресс-газете», где рассказала, что действительно принимала фуросемид по назначению врача и делала это, больше не собираясь принимать участие в соревнованиях. Правда, достоверность самого интервью вызывает сомнения — его текст с сайта газеты удалили, его можно найти только через кэш или цитирования в других СМИ.

Согласно регламенту РУСАДА после завершения внутреннего расследования дело передается в профильную федерацию — в данном случае в Федерацию фигурного катания на коньках России. И итоговое решение по дисквалификации должны принимать уже в ФФККР, соглашаясь или не соглашаясь с рекомендациями РУСАДА. Но в федерации решение также пока не приняли, и новостей по Сотсковой нет. «На данный момент решения по дисквалификации нет, — ответил на вопрос «СЭ» президент ФФККР Александр Горшков. — Ничего нового нет, дело рассматривается».

Мария не нарушает никаких правил, пока работает с любителями

На вопросы «СЭ» Мария отвечать не стала, проигнорировав сообщения и звонки. В РУСАДА же комментировать дела конкретных спортсменов не имеют права, но проконсультировали касательно самой процедуры дисквалификации и ограничений, которые она накладывает на спортсмена. В агентстве отметили, что дисквалификация и полное отстранение от спорта — это разные понятия и не всегда одно автоматически подразумевают другое.

— Важно уточнить, о какой именно тренерской работе идет речь, — сказала в беседе с «СЭ» директор РУСАДА по коммуникациям Мария Маркова. — Если дисквалифицированный спортсмен работает в частной коммерческой школе, то у РУСАДА нет на него и его работодателя рычагов воздействия, мы не можем никак ему запретить такую работу. Этическую сторону вопроса можно обсуждать, но нарушения правил в этом нет.

Школа, о которой пишет Сотскова, — это коммерческий проект, направленный на работу с начинающими фигуристами. Школа никак не связана ни с ФФККР, ни с Министерством спорта, поэтому ограничений на работу в такой школе у спортсмена быть не может.

А вот если бы Сотскова занималась с профессиональными спортсменами и членами сборной России, проблемы были бы как у нее самой, так и у фигуриста, которого она бы готовила. Более того, если будет доказана связь с федерацией и участие дисквалифицированного спортсмена в тренировках всей сборной страны на регулярной основе — это повод для санкций уже в адрес всей сборной.

Только здесь есть еще один важный нюанс: дело Сотсковой до сих пор в разработке, а пока нет решения об отстранении или дисквалификации, то никаких ограничений на спортсмена или тренера наложено быть не может. То есть прямо сейчас Мария может работать тренером в абсолютно любом учреждении, и это не будет нарушением антидопинговых правил.