В Казань приехали трикселистки с четверными. Но это не девушки «Хрустального»

На этапе Кубка России в Татарстане есть на кого посмотреть.

Этап Кубка России в Казани. Женщины. Короткая программа

1. Софья Самоделкина — 78,86

2. Анастасия Гулякова — 66,90

3. Валерия Шульская — 65,894.

4. Анна Ромасюк — 56,68

5. Елизавета Нугуманова — 54,95

6. Анастасия Зинина — 54,21

В Казани стартовал этап Кубка России по фигурному катанию. Соревнования в Татарстане — уже четвертые в календаре крупнейших отечественных стартов, правда, внимания, подобного прошлогоднему, к ним уже нет. А ведь зря! Пусть члены взрослой сборной страны по регионам больше не ездят из-за занятости на этапах «Гран-при», сильные юниоры и наш резерв в деле. Так, Кубок «Идель» собрал сразу нескольких девушек, исполняющих на соревнованиях как тройной аксель, так и четверные прыжки. И что интересно, среди них нет представителей «Самбо-70» и воспитанниц Этери Тутберидзе.

Церемония открытия этапа Кубка России в Казани pic.twitter.com/pv7akMFb7L — Рустам Имамов (@rustamKZN1) November 9, 2021

Самоделкина выдала лучший прокат сезона

Казанский этап Кубка России — едва ли не самый пафосный из тех, что уже успели провести. А ведь впереди осталась только Пермь, так что соперников у Татарстана немного. Здесь и билетная программа, и официальная аккредитация журналистов, и церемония открытия с приглашенными артистами! Еще бы, ведь в республике изначально рассчитывали, что, как и в прошлом году, за Кубком «Идель» будут следить на том же уровне, что и за Skate Canada. Но только в этот раз до Skate Kazan не добрался ни один из очевидных кандидатов на Олимпиаду. В душе теплится надежда разве что у Елизаветы Нугумановой и Анастасии Гуляковой. Но у них нет сейчас стабильных элементов ультра-си, без которых на что-то рассчитывать в российском женском одиночном наивно. Зато они есть у Софьи Самоделкиной из ЦСКА и Анастасии Зининой из «Ангелов Плющенко».

Персональный фан-клуб Софьи Самоделкиной в Казани pic.twitter.com/T6kt4OX5mq — Рустам Имамов (@rustamKZN1) November 9, 2021

Первой на лед выходила Самоделкина и сразу же задала ориентир для остальных. Чистейший тройной аксель, без вопросов на остальных элементах, а главное — серьезный прогресс во второй оценке. Пока, правда, компонентность Софьи не особо признают даже российские судьи, в протоколах даже восьмерок нет. Но по личным ощущениям, как в скольжении, так и в презентации спортсменка из группы Сергея Давыдова прилично прибавила. Раньше она была типичным «технарем», который делает ставку исключительно на ультра-си. Сейчас видна целостность программы, образ, за которым интересно смотреть. А тот же тройной аксель грамотно встроен в прокат, Самоделкина делает сложнейший прыжок с хорошим выездом и без долгого захода на элемент. Итоговые 78 баллов — даже скромно с учетом того, как она покорила всех немногочисленных, но все же зрителей Дворца спорта в Казани. Между прочим, был на арене даже личный фан-клуб фигуристки из Санкт-Петербурга.

Зинина и Нугуманова приехали в Казань не в лучшей форме

Главным конкурентом Самоделкиной на этом этапе Кубка России виделась изначально Анастасия Зинина из «Ангелов Плющенко». Евгений сейчас переключился на юниорок, и весьма успешно. В его школе катаются Вероника Жилина, Софья Муравьева, а недавно из «Снежных Барсов» удалось переманить и Зинину. У девушки в арсенале есть как тройной аксель, так и четверные прыжки. Впервые заявила о себе она этим летом на Кубке Москвы. Затем здорово откатала два этапа юниорской серии «Гран-при». Но на турнир в Казани ее уже не хватило. Журналистов часто недолюбливают за якобы излишнюю резкость, но вот только найти что-то позитивное в сегодняшнем прокате Анастасии тяжело. Хотя она как бывший «барс» должна была чувствовать себя в Татарстане как дома. Эта арена — домашняя для клуба ВХЛ «Барс», фарм-клуб местного «Ак Барса». 54 балла — это катастрофа.

Впрочем, неудачные прокаты случаются у каждого, и лучше осознать проблемы и решить их сейчас, а не во время отборочных стартов на юниорский ЧМ. Не в лучшем состоянии приехала и Елизавета Нугуманова. У нее сейчас сложный период в карьере — удачные прокаты сменяются снятием с соревнований либо не самыми высокими позициями. Повод задуматься о том, стоит ли выходить на произвольной, есть у нее и сейчас. После короткой у Елизаветы те же 54 балла, как у Зининой, разница между ними в сотые балла. В плане эстетики и общих ощущений от ее выступления — традиционно все здорово. Если бы на настоящих соревнованиях, как на «Ледниковом периоде», к примеру, был бы приз зрительских симпатий, за него Нугуманова всерьез бы поспорила с Самоделкиной. Но в суровой реальности потерянный каскад в короткой лишает практически всех шансов на высокие оценки.

Гулякова активно переживала за вернувшегося Лазукина

В последней разминке любопытно было посмотреть, что сегодня из себя представляет Валерия Шульская. В межсезонье она решила покинуть команду Плющенко. И до последнего не было ясно, с кем она теперь собирается тренироваться и где. В документах она числится как представитель оренбургской СШОР № 1. Только на деле за ним скрываются ЦСКА и команда Давыдова. Вторая представительница Сергея на казанских соревнованиях прыжки повышенной сложности пока не показала, но в целом выступила вполне достойно. Даже обидно видеть 28 баллов за компоненты у яркой и харизматичной девушки, в которую отказывается верить судейская панель. Хотя бы за креативный выбор музыки могли бы ее поддержать! С этим, кстати, на Кубке «Идель» все в полном порядке. От русского рэпа до Манижи, от Хора Турецкого до классики. Если не прыжками, то аккомпанементом спортсмены из регионов порадовали.

В итоге после первого дня преследует Самоделкину разве что Анастасия Гулякова. Хотя разрыв в 12 с лишним баллов вряд ли можно перекрыть в произвольной. К тому же элементы ультра-си она до сих пор не делает, хотя тройной аксель в планах заявлялся ещё два года назад. И на тренировках, судя по той информации, которая выходит за пределы «Звёздного льда», даже исполнялся. Прямо сейчас она пытается завоевать свое место под солнцем за счет пресловутого «взрослого» катания. Инициатива Жулина в ISU еще не рассматривалась, и пока что за совершеннолетие баллы не добавляют, так что о месте в сборной страны она может только мечтать. Далеко от сборной и другой ученик Мишина, приехавший в Казань, — Андрей Лазукин. За многочисленными травмами, как физическими, так и ментальными, его вообще потеряли из виду. Как оказалось — зря. Андрей всерьез рассчитывает вернуться в элиту и уже показал готовый четверной. Кстати, за ним следила и активно поддерживала на трибуне Гулякова.