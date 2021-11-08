«Об изменениях в правилах ходит много разговоров. Кому понравится доминирование России?»

Серебряный призер Олимпиады-1998 Олег Овсянников — о победах наших фигуристок.

Двукратного чемпиона мира и призера Олимпиады Олега Овсянникова я застал звонком на Казанском вокзале. Сегодня стартует четвертый этап Кубка России в столице Татарстана. И сразу прекрасная история про Кубок — спросил, есть ли составы московской сборной (Овсянников — вице-президент федерации города), на что наш прославленный танцор ответил: «Списки-то есть, но кто будет участвовать, даже я до конца не знаю. Снятия идут в режиме реального времени». Вот такой у нас веселый Кубок. С другой стороны, интрига до последнего. В отличие от «Гран-при», где снова все выигрывают русские девушки.

О победах россиянок, возможных в этой связи изменениях в правилах и проблемах наших мужчин и танцоров мы и поговорили с Овсянниковым.

Парни пока немного «кидают»

— Олег Владимирович, по итогам «Гран-при Италии» хочется задать вечный вопрос — почему женщины, Аня, Майя, могут, а мужчины — нет?

— Женщины у нас вообще более стабильные. Парни пока немного «кидают». Стабильности добиваются количеством прокатов, может, ее не хватает? Не могу говорить за тренировочный процесс во всех группах, но нельзя на таком этапе срывать, надо уже выходить и кататься чисто. Очень много грязи везде.

— Может, тренер у большинства наших девушек пожестче, в этом дело? Если о Тутберидзе говорить.

— Да нет, думаю, у каждого нашего одиночника тоже достаточно авторитетный тренер. Надо просто самим ребятам взяться за дело и относиться к нему более серьезно. Так срывать нельзя, надо бороться за элементы. Девушки — молодцы, они бьются. Вот надо с них пример брать.

— Щербакова вас впечатлила?

— Снова показала, что она боец. Видите, человек может собраться. Это радует. Хочется, чтобы мужчины у нас тоже так собирались. До Олимпиады уже очень мало времени. Пора уже. Ноябрь месяц на дворе.

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После Олимпиады наверняка произойдут какие-то изменения в правилах

— Согласны, что Анне помогает в получении высоких баллов та победа на характере на последнем чемпионате мира?

— Если люди видят, что человек делает на хорошие уровни хорошие прыжки, почему не ставить? Даже если она чемпионка мира, окей. Я бы даже сказал, что к чемпионке мира будут повнимательнее относиться. Не могу сказать, что на нее это прямо влияет. Все равно какие-то недокруты, помарки у нее видят. Но я не хотел бы комментировать оценки, я сам судья, поэтому не имею права оценивать коллег. По-моему, всех судят достаточно жестко. Даже в танцах Пападакис и Сизерон вторые уровни получают, ничего.

— В этом году наконец Туктамышеву заметили, ее оценки подросли.

— Лиза просто раскрылась в этом году. Она меня прямо радует! Желаю ей от души попасть в олимпийскую команду, честно. Такие спортсмены, которые оставляют след, как Лиза, Каролина Костнер, все их прекрасно знают, это небольшая эпоха фигурного катания. Я не хочу никого обидеть из наших молодых девушек, но считаю, что Лизе можно выразить респект только за ее терпение. Понимаю, как очень тяжело ей бороться с девчонками, которые явно моложе, и доказывать, что ты лучше. Уверен, у нее положительный характер, поэтому хочется ей пожелать удачи. Но чемпионат России будет очень интересный. Предсказать ничего не реально.

— Как вам экстравагантная идея Александра Жулина давать баллы за возраст?

— Ой, давайте не будем! Смешно. (Смеется.) Саша — человек с хорошим чувством юмора, думаю, он пошутил. Я с ним не говорил об этом, но серьезно я к этому не отношусь.

— Все революционные изменения, наверное, начинаются как что-то несерьезное.

— Любые правила, конечно, несовершенны. Везде можно улучшать. Я слышал, что разговоров об изменениях в правилах ходит много. Наверняка какие-то будут внесены после Олимпиады. Но пока это слухи, не хотел бы распространяться. И они вызывают много дополнительных вопросов. Надо до конгресса дожить.

— Для нас, наверное, главное, чтобы возрастной ценз не подняли.

— Боюсь, что иностранцы будут за это биться.

— То есть оптимистом быть не стоит?

— Все зависит от расклада сил при голосовании. Но поймите, не очень многим нравится, что одна Россия побеждает.

— А вас не удивляет, что на «Гран-при» нашим соперницам, ну, не помогают? Усачева выиграла у Ен Ю и Сакамото, почти везде целые подиумы.

— Никто не подходит близко к нашим? А кто это может? Кто владеет таким набором из иностранцев?

— Но в ситуациях 50 на 50 наши все равно выше. Неожиданно приятно.

— Давайте оставим это приятное, пусть оно так и будет. Но, думаю, ISU будет что-то придумывать после Олимпиады. Полное доминирование российских девушек — кому оно понравится?

Не понимаю, почему все набросились из-за Веденина. Он не российский судья

— В вашем виде, танцах, реально нам тоже взять олимпийское золото? Пока как-то все болеют, тревожно.

— Меня напрягает ситуация в танцах, да. Степанова/Букин порадовали, выступили неплохо. Есть над чем работать, но программы хорошие, интересные. Но надо смотреть на все наши ведущие пары в оптимальной форме, а мы пока не имели такой возможности. Вику с Никитой я видел в Йошкар-Оле на Кубке, смотрел короткий танец, но, к сожалению, они снялись с произвольного. Я специально не пошел на тренировку, думаю — сделаю себе приятное. Посмотрю танец вживую на соревнованиях. А Саша Жулин говорит — вот, Олег, такая беда, потянули спину. Посмотрел. (Смеется.)

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— Вернутся ли все наши пары к чемпионату России?

— Даже не знаю, честно. Хочется надеяться. Конечно, всем желаю выздороветь, восстановиться, и Тиффани Загорски с Джонатаном Гуррейро, и Вике Синициной с Никитой Кацалаповым вернуться. Но прогноз на Олимпиаду дать пока нереально. Пападакис и Сизерон — настоящие мастера. Видео их программы — тут все серьезно. Они настроены, катаются. Пара очень достойная. Просто так золото не отдадут, кто бы что о них ни говорил.

— Это вы, простите, про судью Веденина?

— Да нет, его я даже не хочу комментировать! Веденин не является российским судьей, вам это и в российской федерации подтвердят. Его в списках нет! Почему все набросились из-за этого, с какого бока, я не понимаю. Я даже не знаю, где он живет.

— Судит, по крайней мере, в США.

— Вот и прекрасно. Тогда при чем тут Россия? Мне очень неприятно было слышать его слова. У людей есть свобода, я за то, чтобы в личную жизнь не лезли. Если люди не выпячивают, живут своей жизнью, зачем там копаться? Выпячивать тоже нельзя, конечно, но такого в наше время, например, и не было. Хотя были такие великие спортсмены [с нетрадиционной ориентацией], мы знаем, о ком говорим. Они абсолютно нормальные ребята, чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Никогда проблем с ними не было, в турах Коллинза все дружили, общались. Это личное дело каждого. Если Веденин такое действительно говорил, это было ненужно и неправильно.