Трусова повторяет трагедию Медведевой? Слухи о переломе стопы у Александры все настойчивее

Кто и зачем распространяет информацию о травме призера чемпионата мира, если она не соответствует действительности?

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на недавнем этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе явно была не в лучших физических кондициях. Иначе разговоров о проблемах на тренировках и экстренной замене прыжкового контента на упрощенный мы бы не увидели. Затем через сюжеты Первого канала и разговоры Трусовой со СМИ мы узнали, что она приехала в США с травмой. Но какой именно? Некоторые российские журналисты подхватили эту историю и утверждают, что у Александры перелом стопы. Но эту версию отчаянно опровергает, в частности, знаменитый тренер Татьяна Тарасова. Так кому верить? И насколько реально выиграть этап «Гран-при» и исполнить четверной с таким повреждением?

Трусова пропустила тренировки и серьезно упростила контент

Впервые о возможных проблемах у Александры мы узнали от корреспондентов Первого канала. В программе «Доброе утро» был анонс Skate America, где журналисты и проговорились о факте, который в штабе «Хрустального» наверняка предпочли бы скрыть. «К сожалению, на первый этап «Гран-при» Александра приехала с травмой ноги, которая сейчас не позволяет ей тренироваться в полную силу. Тем не менее, зная характер нашей Русской Ракеты, мы уверены, что зрители обязательно увидят сложнейшие технические элементы в ее исполнении», — сообщил телеканал. Сама Трусова долго уходила от ответа, но и опровергать новости не стала. «Конечно, я сейчас не в той форме, чтобы выступать, как я обычно привыкла, на максимуме», — сказала она в интервью все тому же Первому каналу. А потом в беседе с корреспондентами других изданий на вопрос о возможной травме сказала, что никогда не говорит заранее, сколько у нее четверных. Отрицать слухи стало бесполезно после того, как Александра пропустила первую тренировку в Лас-Вегасе.

В Instagram Трусовой мы видели фото из казино, но, согласитесь, сценарий, при котором королева четверных променяет лед на игровые фишки, выглядит совершенно фантастическим. К тому же по информации главного «фаната» российского фигурного катания Филиппа Херша, Александра вполне могла сняться со старта. По крайней мере, подобную возможность Этери Тутберидзе с Трусовой обсудила. А кроме того, якобы настаивала на серьезном упрощении контента. Последнее предложение Александру возбудило, однако бороться у нее не было ни сил, ни времени. Поэтому в короткой она даже не заходила на тройной аксель (что скорее стало плюсом, учитывая стабильность элемента), а в произвольной исполнила всего один четверной. Затем она честно сказала, что ей подобный расклад не подходит. Но выбора особо не было. «У меня было два варианта — сняться или прокатать, — объясняет Трусова. — Утром я проснулась и поняла, что нога уже не так сильно болит. Так что можно и прокатать. Подробности травмы рассказывать я не буду — это просто травма ноги».

Тарасова сама сказала о травме, но отрицает перелом стопы

Интервью вызвало жаркие обсуждения поводу того, какая конкретно у Трусовой травма и стоило ли ей сниматься в Лас-Вегасе. К примеру, вице-чемпионка мира Алена Леонова утверждала уверенно — кататься с травмой в ее статусе не стоит. «Если у нее какое-то растяжение, то это достаточно серьезно, и было бы лучше подлечиться», — говорила Леонова. Знаменитый тренер Татьяна Тарасова, наоборот, настаивала на необходимости выходить на лед во что бы то ни стало. «У Трусовой не была, а есть травма ноги. Можно ли назвать подвигом победу Саши в короткой программе? Да нельзя назвать! Это не подвиг. Прошла лишь короткая программа... Она первая после короткой программы. Точка. В связи с травмой ноги Трусова прыгала аксель в два с половиной оборота — все остальное сделала чисто. Катается она очень хорошо!» — сказала Тарасова. И добавила, что спортсмен должен выходить и бороться в любых обстоятельствах. Но ведь всему есть предел, разве нет?

Детали о состоянии здоровья представители «Самбо-70» и сама Трусова предпочитали скрыть. На вопрос корреспондента «СЭ» Тутберидзе загадочно сказала: «Наверное, СМИ все скажут». И спустя двое суток в медиа действительно появилась подробная информация о травме фигуристки. «Матч ТВ» сообщил о том, что Трусова выступала в Лас-Вегасе с переломом стопы. Причем о характере повреждения команда Этери узнала за некоторое время до вылета в США и все равно решилась на участие в старте. Затем «Чемпионат» добавил свою версию произошедшего — по их мнению, речь идет о стрессовом переломе. Впрочем, эти публикации подтверждения пока не находят. Во всяком случае, Тарасова резко осудила публикацию подобных заметок. «Это все вранье, это все ваши идиотские домыслы, — сказала Татьяна Анатольевна в интервью «Матчу». — Я в это не верю. С переломом нельзя прыгать четверной лутц. Понимаете? Он не получится».

Трусова в цейтноте — любой ход назад вычеркивает из олимпийской борьбы

С этим и правда трудно поспорить. Четверной лутц требует от фигуриста предельно возможной нагрузки на голеностоп, и представить себе, как фигуристка исполняет прыжок, несмотря на адскую боль... можно только, если это фигуристка из отделения «Хрустальный». Ведь подобные истории мы видели и раньше. Прошлой зимой полыхали споры вокруг Анны Щербаковой, которая вышла на чемпионат России после пневмонии и выдала два блестящих четверных прыжка. А еще сильнее бросается в глаза аналогия с Евгенией Медведевой. Медведевой осенью-2017, также незадолго до Олимпиады, диагностировали стрессовый перелом пятой плюсневой кости. В результате Евгения пропустила важнейший месяц непосредственно перед Играми в Пхенчхане.

Подобные переломы часто связывают с проблемами в тренировочном процессе, но нельзя исключать и того варианта, что перегрузки — вина и самой Трусовой. Как и желание выходить на лед Лас-Вегаса в любом состоянии. Дай Александре волю — она, возможно, на Skate America пошла бы на все пять четверных и практически гарантированно уже завершила бы сезон. Даже теперь Трусовой бы хорошо пропустить «Гран-при» в Японии, но в таком случае она не попадает в финал серии, а вместе с тем и серьезно подрывает свои олимпийские надежды. Ведь диспозиция у Медведевой-2017 с Трусовой-2021 совершенно разная. Евгения была в нашей сборной номером один, а следом за ней — только Алина Загитова. Александра же не выигрывала на крупных турнирах с юниорских лет, а сейчас вместе с ней в очереди в одном только «Хрустальном» пять человек, да еще и Елизавета Туктамышева. Так что оступись Трусова сейчас, пути обратно уже не будет. Без боя свой билет на ОИ-2022 никто не отдаст, даже если это бой со своим организмом.