В испанском фигурном катании устроили дикий отбор. Чемпионат страны выиграл местный дуэт, а в сборную взяли бывшего россиянина

Нужно ли сводить оценку сезона к одному старту?

На прошлом неделе не только в России проходил национальный чемпионат. Лучших выявили и в ряде других стран, например в Японии, которая в отсутствие россиян на международных стартах выглядит пока что гегемоном. Но самым эпичным на удивление многих стал чемпионат... Испании. Шутки шутками, но страсти в испанском фигурном катании идут не хуже, чем в местном футболе или баскетболе. Снова на острие танцы на льду, где на одну квоту претендовали две примерно равные пары. При этом национальный чемпионат выигрывает одна, а вот на чемпионаты Европы и мира едет другая. Как так вышло?

Единственное место в сборной поделили по странному критерию

Испания — страна, которая с трудом может ассоциироваться с фигурным катанием. Тем не менее это она одна из самых успешных в этом виде в Европе сборных. И даже уход великого Хавьера Фернандеса развитие вида не остановил. На первый план сейчас выходят танцы. Конкуренция за место под солнцем, вернее на главных стартах, в испанских танцах приличная. На чемпионате Европы и мира текущего года у Испании только одна квота при том, что есть две пары примерно одного уровня. В большинстве стран эта дилемма решается просто — на чемпионат Европы и мира едут те, кто получит золото национального первенства. И чемпионат Испании выиграли Оливия Смарт и Тим Дик. Только вот отбор на ЧМ и ЧЕ они проиграли. Несмотря на то что дуэт Смарт/Дик стал первым, Федерация фигурного катания Испании выбрала для участия в чемпионатах мира и Европы Софию Валь и Асафа Казимова, занявших второе место.

Дело в том, что в Испании уже не первый сезон действует весьма специфическая система отбора. По ней ключевым фактором считается не результат чемпионата страны, а лучшая техническая оценка — сумма элементов (TES) за три турнира в сезоне. Валь и Казимов набрали в целом 304,62 балла в TES, Смарт и Дик — 300,17. То есть судьбу путевок решили считаные сотые в таком специфическом показателе. Если говорить о результатах дуэтов на стартах текущего сезона, то Смарт и Дик занимали шестое место на «Гран-при» в США и восьмое на «Гран-при» во Франции. Валь и Казимов становились шестыми на Budapest Trophy. Кроме того, София и Асаф стали шестыми на турнире в Тилбурге и 13-ми на Мемориале Непелы в Братиславе. А вот на элитной серии «Гран-при» пары не было, что еще больше вызывает вопросов к методу оценки перспектив пар.

София Валь и Асаф Казимов. Фото Global Look Press

Драма в испанских танцах началась еще в 2016 году

Казимов родился в Санкт-Петербурге и тренируется сейчас в Испании у других выходцев из России — Кирилла Халявина и Ксении Монько. Халявин долгое время сам катался за эту страну после того, как завершила карьеру его супруга Монько. В паре с Сарой Уртадо он был в числе лучших танцоров континента, но при этом постоянно наступали на пятки все те же Оливия Смарт и тогда еще Андриа Диас. Смарт родилась в Англии и начинала карьеру в Великобритании, но в 2016-м переехала в Барселону, чтобы кататься вместе с Диасом. Тогда как раз распался дуэт Диас/Уртадо. И вместо одного испанского дуэта появилось два. Андриа встал в пару к британке Смарт, а Уртадо начала кататься с экс-россиянином Халявиным. С тех пор между дуэтами началась непримиримая борьба, где помимо спорта были и явные личные счеты.

Драмы добавлял тот факт, что Смарт/Диас выступали в Монреале, а Уртадо/Халявин в Москве. Для Александра Жулина принципиальным было обыграть соперников из школы Мари-Френс Дюбрей и Патриса Лозона. На чемпионат Европы обычно попадали обе пары, а вот на ЧМ ISU допускал из Испании одну. И снова далеко не всегда преимущество отдавали победителям чемпионата Испании. Критерии менялись каждый раз, например, на Олимпиаду-2022 поехали те, кто лучше выступил на предолимпийским ЧЕ в Таллине, — Смарт/Диас. После Олимпиады в Пекине карьеру завершили и Уртадо с Халявиным — пошли в тренеры, Андриа Диас — он женился на Мэдиссон Хаббелл и остался в Америке. Зато в деле Оливия Смарт. И учитывая, что против нее с новым партнером Тимом Диком (он приехал в Испанию из Германии) дуэт под руководством Халявина и Уртадо, менее принципиальным противостояние двух пар вряд ли будет.

На фоне горячих испанских страстей в Японии все спокойнее. У девушек ожидаемо победила Каори Сакомото, у мужчин Шома Уно, а в танцах, несмотря на очень плотную борьбу, опытные Мисато Комацубара/Тим Колето. Лучшая японская пара Рику Миура/Рюити Кихара восстанавливается после травм, в их отсутствие победили Юна Нагаока/Сумитада Моригучи, будучи единственными участниками. Чемпионат Европы пройдет 8-14 января в Литве, чемпионат мира — 18-24 марта в Канаде, а чемпионат четырех континентов, куда поедут японцы, с 30 января по 4 февраля в Шанхае.