Тренер Москвина заявила, что Мишина и Галлямов настроены продолжать карьеру до Олимпиады-2030

Бронзовые призеры Олимпийских игр 2022 года в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов планируют продолжать выступления до Олимпиады-2030, сообщает заслуженный тренер СССР Тамара Москвина.

«2 июля у Насти свадьба. Ее избранник — Андрей Пушняков, баскетболист. После свадьбы у ребят будет небольшое путешествие, а дальше — снова в работу. Настя и ее партнер Александр Галлямов серьезно настроены на продолжение карьеры, так как хотят улучшить свои результаты до золотого уровня на Олимпиаде-2030. Они уже подготовили новые программы», — цитирует Москвину ТАСС.

24-летняя Мишина и 26-летний Галлямов трижды выигрывали чемпионат России, а также побеждали на чемпионате мира 2021 года и чемпионате Европы 2022 года. На Олимпиаде в Пекине они завоевали две бронзовые медали — в парном катании и командном турнире.

Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах.