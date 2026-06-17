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17 июня, 15:40

Тренер Москвина заявила, что Мишина и Галлямов настроены продолжать карьеру до Олимпиады-2030

Сергей Ярошенко

Бронзовые призеры Олимпийских игр 2022 года в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов планируют продолжать выступления до Олимпиады-2030, сообщает заслуженный тренер СССР Тамара Москвина.

«2 июля у Насти свадьба. Ее избранник — Андрей Пушняков, баскетболист. После свадьбы у ребят будет небольшое путешествие, а дальше — снова в работу. Настя и ее партнер Александр Галлямов серьезно настроены на продолжение карьеры, так как хотят улучшить свои результаты до золотого уровня на Олимпиаде-2030. Они уже подготовили новые программы», — цитирует Москвину ТАСС.

24-летняя Мишина и 26-летний Галлямов трижды выигрывали чемпионат России, а также побеждали на чемпионате мира 2021 года и чемпионате Европы 2022 года. На Олимпиаде в Пекине они завоевали две бронзовые медали — в парном катании и командном турнире.

Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах.

Источник: ТАСС
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Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Тамара Москвина

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