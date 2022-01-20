Плющенко проигрывает Тутберидзе на новой арене Саранска. Муравьева и Жилина мимо молодежного чемпионата мира?

«Ангелам Плющенко» пока «Хрустальный» не под силу.

Первенство России. Девушки

Короткая программа

1. Софья Акатьева — 78,84

2. Софья Самоделкина — 75,51

3. Аделия Петросян — 71,97

4. Вероника Жилина — 69,91

5. Алина Горбачева — 68,72

6. Софья Муравьева — 68,38

...8. Алиса Двоеглазова — 67,58

9. Софья Титова — 66,81

...11. Любовь Рубцова — 65,10

...17. Анастасия Зинина — 57,32

В Саранске стартовало первенство России среди юниоров — главный отборочный турнир для наших молодых фигуристов на чемпионат мира до 18 лет в болгарской Софии. И если у взрослых интрига с победителем почти всех стартов года давно исчезла, то на этом уровне конкуренция невероятная. Предсказать трудно не то что победителя, даже тройку лучших. Пока что расклады идеальные для Этери Тутберидзе: лидирует Софья Акатьева, на третьем месте — Аделия Петросян, вторая — Софья Самоделкина. Главное — нет ни одной фигуристки из «Ангелов Плющенко», хотя в произвольной Софья Муравьева и Вероника Жилина наверняка постараются нагнать лидеров. Ведь разница в баллах между ними и заветным третьим местом не такая критичная. Чем еще удивил турнир, ставший первым для новой «Саранск-арены»?

Рухин за осень прошел путь от Буяновой к Плющенко через Тутберидзе

Безумству храбрых поем мы песню! Как еще можно охарактеризовать решение Федерации фигурного катания России провести очередной крупный турнир в Саранске? В столице Мордовии были и чемпионат страны, и домашний этап юниорской серии «Гран-при», и первенство России. К каждому соревнованию местные власти обещали достроить главную ледовую арену города, но каждый раз что-то мешало сдать объект в срок. Тем не менее в 2022 году в Саранске снова собираются лучшие юниоры России. Никто бы не удивился очередному переносу соревнований на старый ледовый дворец, но после пандемии планета настолько очистилась, что даже саранские строители решили вернуться к работе и за пару недель до приезда Софьи Акатьевой с Вероникой Жилиной многострадальную «Саранск-арену» все-таки открыли. Правда, был ли в этом хоть какой-то смысл?

По первому дню и не скажешь, ведь на короткой у парней было порядка 60 зрителей. И это на арене, рассчитанной на 8500 человек! Не будет ли ледовая арена еще одной стратегической ошибкой, как футбольная арена, которая только ест бюджет региона и пустует? Есть, конечно, вопросы и к организаторам, ведь далеко не у всех есть возможность в разгар рабочего дня пойти смотреть за прокатами Егора Рухина и Артема Ковалева. А зря! Рухин показывает чудеса преображения — последнее место на ЧР в Петербурге месяц назад и промежуточное лидерство в Саранске по юниорам. Старый год Рухин провожал, будучи учеником Этери Тутберидзе, новый начал у Евгения Плющенко. Более того, в сентябре Егор выступал еще за ЦСКА под руководством Елены Буяновой... И говори потом, что коней на переправе не меняют.

Новая ледовая арена в Саранске на короткой программе у юношей pic.twitter.com/Datf3jLEa0 — Рустам Имамов (@rustamKZN1) January 20, 2022

Неудачный день для команды Евгения Плющенко

Два года назад первенство России также проходило в Саранске, но на старой арене. Те соревнования сейчас, из 2022-го, выглядят как воспоминания из прошлой жизни. К коронавирусу тогда относились как к поводу для шуток, никаких тестов на антигены и проверки вакцины не было и близко. А Софья Акатьева с Софьей Самоделкиной были совсем юными и выступали вне отборочного зачета. Теперь шутки в сторону — для девушек этого поколения настал час икс, ведь, возможно, это их первая и последняя возможность поехать на юниорский чемпионат мира. В прошлом году все международные старты юниоров, включая первенство мира, отменили, а на будущий год большинство выберут перейти во взрослую сборную. Так что сейчас или никогда — это не только про олимпийский отбор, но и про борьбу за путевку в Софию.

Не справилась с ответственностью Софья Муравьева. Она осталась без каскада, сорвала вращения — по итогу меньше 70 баллов и отчаяние в глазах. Девушка даже от общения с прессой отказалась, что в целом для нее несвойственно. Ладно хоть без штрафа за опоздание с началом проката — ученица Евгения Плющенко успела встать в начальную позу в последние секунды. Не лучший день и у другой фигуристки «Ангелов Плющенко» Софьи Титовой. Она дебютантка соревнований такого уровня и даже за место на ЮЧМ борьбу в силу возраста не ведет. Тем не менее Титова вряд ли планировала начинать большую карьеру с места за пятеркой сильнейших. К тому же тренеры против усиления программы, несмотря на ее собственный настрой идти до конца. Да и вариантов подняться выше при таком уровне соперниц у нее объективно немного. Первого падения ждать пришлось почти два часа до последней разминки — прокат сорвала София Захарова.

Самоделкина и Акатьева в борьбе за первое место

Неудачный день и у Вероники Жилиной с Анастасией Зининой — еще одних спортсменок из команды Плющенко. Жилиной не удалось без помарок исполнить каскад, да и от риска с тройным акселем Вероника с Евгением Викторовичем решили отказаться. В результате три балла она уступает Аделии Петросян, с которой, вероятно, и будет напрямую сражаться за место в сборной. Петросян готовится делать свои уже фирменные риттбергеры, Жилина идет на три разных четверных. Только в пользу Аделии лучшие компоненты, которых не жалеют для всех представителей «Самбо-70». Форма признания таланта в презентации и уровня всей школы? Сама Петросян оценки комментировать не решилась, ссылаясь на авторитет арбитров. Зинина лояльностью арбитров, по второй оценке, никогда не славилась, да и технику собрать к Саранску не смога — поэтому заслуженное предпоследнее место. Последнее — у той самой Захаровой с падением.

Ближе всего к поездке в Болгарию этой весной после короткой Самоделкина и Акатьева. Собственно, в них мало кто и сомневался до начала турнира. Две Софьи сейчас, пожалуй, лидеры юниорского катания, и на их противостоянии во многом и строится вся драматургия первенства, а вовсе не на холодной войне между Тутберидзе и Плющенко. На стороне Самоделкиной разнообразие четверных — в произвольной она пойдет на три различных прыжка. Сальхов, лутц и риттбергер — такой набор позволяет выбирать лучшие каскады тройных для второй половины программы. У Акатьевой ставка на стабильный набор. Правда, какой конкретно, она предпочитает оставлять в секрете. «Тактических секретов здесь нет, просто хочется сохранять интригу. И себе спокойнее, пока никто не знает, что я буду катать. Узнают в моменте», — пояснила Софья. Будем надеяться, что завтра фигуристка нас приятно удивит. Как сейчас она порадовала Даниила Глейхенгауза, на радостях пустившегося едва ли не в пляс во время ее проката.