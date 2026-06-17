Гран-при ISU сезона 2026/2027: состав участников
Опубликован список фигуристов, которые примут участие в Гран-при ISU сезона-2026/2027
ISU (Международный союз конькобежцев) опубликовал список фигуристов, которые примут участие в этапах серии Гран-при сезона-2026/2027. В серии примут участие около 150 спортсменов со всего мира, в том числе олимпийские чемпионы, чемпионы мира, призеры мировых первенств и молодые таланты фигурного катания. «СЭ» публикует список звездных спортсменов.
Список фигуристов, которые примут участие в этапах серии Гран-при сезона-2026/2027
Женщины:
- олимпийская чемпионка и суперзвезда фигурного катания Алиса Лю (США);
- двукратная призерка чемпионатов мира Моне Тиба (Япония);
- действующая бронзовая призерка чемпионата мира Нина Пинсарроне (Бельгия);
- двукратная чемпионка Европы от Эстонии Нина Петрокина;
- «королева тройного акселя» и чемпионка финала Гран-при 2024 года Эмбер Гленн (США);
- чемпионка четырех континентов 2023 года Хэин Ли (Южная Корея).
Мужчины:
- действующий олимпийский чемпион Михаил Шайдоров (Казахстан);
- трехкратный чемпион мира Илья Малинин (США);
- олимпийский призер и призер чемпионата мира Сюн Сато (Япония);
- двукратный чемпион Европы от Франции Адам Сяо Хим Фа;
- серебряный призер чемпионата четырех континентов 2026 года Джунхван Ча (Южная Корея);
- любимцы публики Кевин Эймоз (Франция) и Джейсон Браун (США).
Пары:
- чемпионы мира 2026 года Минерва Хазе и Никита Володин (Германия);
- серебряные призеры Олимпийских игр и чемпионата мира ИСУ Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия);
- чемпионы четырех континентов Алиса Ефимова и Миша Митрофанов (США);
- бронзовые призеры чемпионата мира от Канады Лия Перейра и Трент Мишо;
Танцы на льду:
- олимпийские и мировые чемпионы 2026 года Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (Франция);
- восходящие звезды и бронзовые призеры чемпионата мира Эмилия Зингас и Вадим Колесник (США);
- многократные призеры чемпионатов Европы Лайла Фиар и Льюис Гибсон (Великобритания);
- представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс;
- Оливия Смарт и Тим Дик (Испания).
Полный список участников доступен на официальном сайте ISU.
Новости