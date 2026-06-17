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Гран-при ISU сезона 2026/2027: состав участников

Опубликован список фигуристов, которые примут участие в Гран-при ISU сезона-2026/2027
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алиса Лью.
Фото Getty Images

ISU (Международный союз конькобежцев) опубликовал список фигуристов, которые примут участие в этапах серии Гран-при сезона-2026/2027. В серии примут участие около 150 спортсменов со всего мира, в том числе олимпийские чемпионы, чемпионы мира, призеры мировых первенств и молодые таланты фигурного катания. «СЭ» публикует список звездных спортсменов.

Список фигуристов, которые примут участие в этапах серии Гран-при сезона-2026/2027

Женщины:

  • олимпийская чемпионка и суперзвезда фигурного катания Алиса Лю (США);
  • двукратная призерка чемпионатов мира Моне Тиба (Япония);
  • действующая бронзовая призерка чемпионата мира Нина Пинсарроне (Бельгия);
  • двукратная чемпионка Европы от Эстонии Нина Петрокина;
  • «королева тройного акселя» и чемпионка финала Гран-при 2024 года Эмбер Гленн (США);
  • чемпионка четырех континентов 2023 года Хэин Ли (Южная Корея).

Мужчины:

  • действующий олимпийский чемпион Михаил Шайдоров (Казахстан);
  • трехкратный чемпион мира Илья Малинин (США);
  • олимпийский призер и призер чемпионата мира Сюн Сато (Япония);
  • двукратный чемпион Европы от Франции Адам Сяо Хим Фа;
  • серебряный призер чемпионата четырех континентов 2026 года Джунхван Ча (Южная Корея);
  • любимцы публики Кевин Эймоз (Франция) и Джейсон Браун (США).

Пары:

  • чемпионы мира 2026 года Минерва Хазе и Никита Володин (Германия);
  • серебряные призеры Олимпийских игр и чемпионата мира ИСУ Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия);
  • чемпионы четырех континентов Алиса Ефимова и Миша Митрофанов (США);
  • бронзовые призеры чемпионата мира от Канады Лия Перейра и Трент Мишо;

Танцы на льду:

  • олимпийские и мировые чемпионы 2026 года Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (Франция);
  • восходящие звезды и бронзовые призеры чемпионата мира Эмилия Зингас и Вадим Колесник (США);
  • многократные призеры чемпионатов Европы Лайла Фиар и Льюис Гибсон (Великобритания);
  • представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс;
  • Оливия Смарт и Тим Дик (Испания).

Полный список участников доступен на официальном сайте ISU.

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