Гран-при ISU сезона 2026/2027: состав участников

Опубликован список фигуристов, которые примут участие в Гран-при ISU сезона-2026/2027

ISU (Международный союз конькобежцев) опубликовал список фигуристов, которые примут участие в этапах серии Гран-при сезона-2026/2027. В серии примут участие около 150 спортсменов со всего мира, в том числе олимпийские чемпионы, чемпионы мира, призеры мировых первенств и молодые таланты фигурного катания. «СЭ» публикует список звездных спортсменов.

Список фигуристов, которые примут участие в этапах серии Гран-при сезона-2026/2027

Женщины:

олимпийская чемпионка и суперзвезда фигурного катания Алиса Лю (США);

двукратная призерка чемпионатов мира Моне Тиба (Япония);

действующая бронзовая призерка чемпионата мира Нина Пинсарроне (Бельгия);

двукратная чемпионка Европы от Эстонии Нина Петрокина;

«королева тройного акселя» и чемпионка финала Гран-при 2024 года Эмбер Гленн (США);

чемпионка четырех континентов 2023 года Хэин Ли (Южная Корея).

Мужчины:

действующий олимпийский чемпион Михаил Шайдоров (Казахстан);

трехкратный чемпион мира Илья Малинин (США);

олимпийский призер и призер чемпионата мира Сюн Сато (Япония);

двукратный чемпион Европы от Франции Адам Сяо Хим Фа;

серебряный призер чемпионата четырех континентов 2026 года Джунхван Ча (Южная Корея);

любимцы публики Кевин Эймоз (Франция) и Джейсон Браун (США).

Пары:

чемпионы мира 2026 года Минерва Хазе и Никита Володин (Германия);

серебряные призеры Олимпийских игр и чемпионата мира ИСУ Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия);

чемпионы четырех континентов Алиса Ефимова и Миша Митрофанов (США);

бронзовые призеры чемпионата мира от Канады Лия Перейра и Трент Мишо;

Танцы на льду:

олимпийские и мировые чемпионы 2026 года Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (Франция);

восходящие звезды и бронзовые призеры чемпионата мира Эмилия Зингас и Вадим Колесник (США);

многократные призеры чемпионатов Европы Лайла Фиар и Льюис Гибсон (Великобритания);

представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс;

Оливия Смарт и Тим Дик (Испания).

Полный список участников доступен на официальном сайте ISU.