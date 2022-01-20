Пока все ждут Олимпиаду в Пекине, Россия уже готовится к Милану. В Саранске выступит новое поколение наших фигуристов

Участницы молодежного чемпионата страны будут даже сильнее чем Валиева и Трусова.

Взрослая сборная России уже летит в Красноярск для финального предолимпийского сбора. В этом же время в Саранске стартует первенство страны среди юниоров. Спортсменов, которые вполне могли бы побороться за путевку на Игры уже сейчас, но их не пустили бы в Пекин из-за правил ISU. Поэтому уровень турнира в Мордовии будет крайне высоким, а ради него в столице даже открыли знаменитую арену-долгострой, которую достраивали сразу несколько поколений.

В деле снова два наших главных тренерских штаба — Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Они уже сейчас готовят девушек для Олимпиады-2026 в Милане, и потенциал у них даже выше, чем у Александры Трусовой и Камилы Валиевой. Так чего ожидать от битвы Софьи Самоделкиной и Софьи Акатьевой на «Саранск-арене»?

Акатьева снова встретится с Самоделкиной и Петросян

Акатьеву очень хотели видеть в Санкт-Петербурге на декабрьском чемпионате России. Настолько, что под нее думали даже переписать свод правил Федерации фигурного катания России. Хорошо, если не переписать, то как минимум закрыть на него глаза и допустить на ЧР фигуристку, которая еще не может участвовать на взрослых соревнованиях такого уровня по возрасту. По крайней мере официальные лица ФФКР и хореограф Даниил Глейхенгауз уверяли, что для Софьи сделают исключение и в Петербурге она будет. Так или иначе, после общественных обсуждений рисковать репутацией спортивные чиновники и тренеры «Самбо-70» не стали, и главный турнир страны Софья пропустила. Хотя, с другой стороны, так ли был ей нужен взрослый чемпионат России? Ведь в старшую сборную она пока не может пробиться, а в случае принятия нового возрастного ценза будет ждать еще года три.

Гораздо важнее в этом случае успешно выступать на первенстве России, где конкуренция как минимум не слабее, чем по взрослым. Главным конкурентом Акатьевой должна стать фигуристка ЦСКА Софья Самоделкина. Подопечная Сергея Давыдова временно отказалась от четверного риттбергера, зато выучила четверной лутц и довела до высокого уровня стабильности сальхов в четыре оборота и аксель в три с половиной. На ЧР Самоделкина заняла пятое место, уступив десятые Аделии Петросян — еще одной спортсменки из «Хрустального». Судейское решение крайне спорное, но и Аделия очень сильно прибавила. В произвольной у нее сразу два четверных риттбергера — этот прыжок она делает единственная в мире, и даже Александра Трусова так ни разу на соревнованиях не решилась его исполнить (хотя на тренировках успешные попытки были). Акатьева им отвечает контентом, сравнимым с программой Валиевой — триксель и три четверных прыжка. Только Софья начала исполнять такой набор раньше свежей чемпионки России и Европы.

Плющенко хочет взять реванш у Тутберидзе за счет юниорок

Список претендентов на победу у девушек на Акатьевой, Самоделкиной и Петросян не ограничивается. Большой командой едет в Саранск Евгений Плющенко, который в этом сезоне переориентировался со спорта высших достижений на юниорский уровень и намерен взять реванш у Тутберидзе. Ресурсы для этого у двукратного олимпийского чемпиона отличные — Вероника Жилина, обладающая схожим с Акатьевой прыжковым набором, но в силу возраста большим потенциалом. Софья Муравьева, покорившая всех в Петербурге своей короткой программой. Ее сенсационное попадание в промежуточную тройку лидеров на ЧР не должно удивлять — Муравьеву давно выделяют как самую компонентную и зрелую по катанию спортсменку поколения. Появление в заявке тройного акселя меняет расклады в ее пользу, только вот в короткой по юниорам исполнять его нельзя, и здесь преимущество скорее у «квадисток».

Список тех, кто исполняет прыжки в четыре оборота относительно недавно, в «Ангелах Плющенко» также пополнился. Из «Снежных барсов» Светланы Пановой к нему в академию перешла Анастасия Зинина. Со стабильностью у девушки есть проблемы, но при удачных прокатах она может быть очень высоко. Как и во взрослом спорте, квоты на юниорский чемпионат мира всего три, и борьба за них будет нешуточная — по два человека на место. Это не считая возможных сюрпризов, которых вполне можно ждать от условной Марии Захаровой (не путать с официальным лицом МИД) или Алины Горбачевой (однофамилицы первого и последнего президента СССР). Любопытно посмотреть и на Софью Титову («Ангелы Плющенко»), чья мама знаменита в Сети не меньше, чем мама Анастасии Скопцовой, и Алису Двоеглазову — новый талант группы Этери Тутберидзе, выделяющийся как выразительной презентацией, так и четверными.

В Саранск приедут «взрослые» спортсмены с чемпионата России

Без потерь, увы, не обошлось — в Саранске мы не увидим Елизавету Берестовскую и Глеба Лутфуллина. Ученик Алексея Мишина снялся в последний момент, и его заменили запасным. В целом состав у юношей не менее интригующий, чем по девушкам. Любопытно, что на юниорский уровень заявились парни, которых мы уже давно привыкли видеть по взрослым. Илья Яблоков, Артем Ковалев, Егор Рухин — они ездили в Питер на ЧР и далеко не статистами. В Мордовию приедет и Максим Белявский, которого многие запомнили по попытке пятерного прыжка (пусть и на удочке). Ждем и классического противостояния «Ангелов Плющенко» с «Самбо-70». Команда Тутберидзе выйдет с Николаем Колесниковым, Евгений Плющенко представит Кирилла Сарновского. Фактор Х — Владислав Дикиджи. 17-летний ученик Олега Татаурова выиграл несколько заметных стартов и показывает хороший прогресс, так что может и ворваться в тройку.

В парном катании удивили дуэты, которые едут в Саранск сразу после взрослого чемпионата России по аналогии с парнями. С другой стороны, если регламент позволяет, то почему бы и нет? Во взрослую сборную они не пробились, а в юниорскую имеют все шансы. Фавориты Юлия Артемьева и Михаил Назарычев — ребята пошумели уже на этапах взрослой серии «Гран-при», так что по юниорам рассчитывают на золото. Большой опыт у Ксении Ахантьевой и Валерия Колесова, двукратный призер ЮЧМ Полина Костюкович перезапускает карьеру с Алексеем Брюхановым. В танцах смена поколений, где на лидирующие позиции выходят Василиса Кагановская и Валерия Ангелопол. Их победа вызывает мало сомнений, а вот за вторую и третью квоту будет борьба как на льду, так и вне его. Увы, в этой дисциплине иначе не бывает.

Первенство России по фигурному катанию. Саранск

20 января, четверг

14.00 Юноши. Короткая программа

17.25 Девушки. Короткая программа

20.05 Танцы. Ритм-танец

21 января, пятница

13.15 Юноши. Произвольная программа

16.05 Девушки. Произвольная программа

19.35 Пары. Короткая программа

22 января, суббота

12.00 Танцы на льду. Произвольный танец

14.40 Пары. Произвольная программа