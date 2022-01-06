Загитова хочет больше работать ведущей. Она не вернется к соревнованиям?

Чем сейчас занимается олимпийская чемпионка.

4 января Алина Загитова, как и многие люди, в своем Instagram построила планы на предстоящий год:

«В первые дни нового года все в Инстаграме обязательно ставят цели на грядущие 12 месяцев? И я не буду исключением! Планирую в новом году ещё больше участвовать в различных телепроектах в качестве ведущей, корреспондента и не только?

Обязательно буду пробовать себя в новых сферах! Пока ещё не придумала, в каких именно. Но саморазвитие забрасывать не буду ни в коем случае! Ну и конечно, не забывай отдыхать, Алина! (Запишу, а то периодически эта мысль вылетает из головы)», — написала Загитова.

Вроде бы рядовой такой пост. Но в нем ни слова о спорте. При этом на днях вышло интервью фигуристки на Olympics.com. Там Загитова сказала, что хочет соревноваться, но не может из-за физической формы:

— Пока ты не объявляла о завершении спортивной карьеры.

— Нет, конечно. Но на таких соревнованиях, как чемпионаты России, мира, на других я не выступаю, потому что не хватает физической формы, а хотелось бы.

— Не оставляешь мысли вернуться в спорт в каком-либо качестве: спортсмена, тренера?

— Не знаю. Мне всегда было интересно тренировать, но для этого нужно очень много нервов. Поживем — увидим, — заявила Загитова.

Последние соревнования Загитовой

Последний раз Алина принимала участие в соревнованиях в сезоне-2019/20. Тогда она в начале декабря выступила в финале «Гран-при». Загитова чисто исполнила короткую программу и шла на промежуточном втором месте, получив 79,60 балла от судей. Но в произвольной программе фигуристка наделала ошибок и в итоге заняла шестое место (205,23).

Спустя неделю, 13 декабря, в эфире телепередачи «Время» на Первом канале олимпийская чемпионка объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Загитова заявила, что не будет принимать участие в чемпионате России, а также добавила, что в этом сезоне больше не выступит. Но при этом она осталась в составе сборной России.

2 июня 2020 года Алина Загитова заехала на базу в Новогорске для проведения полноценного сбора перед соревновательным сезоном. И даже планировала выступить на контрольных прокатах. Но затем стало известно, что фигуристка будет ведущей популярного шоу «Ледниковый период» и, соответственно, пропустит соревнования в сезоне. В 2021 году была исключена из состава сборной России.

Чем Алина занимается сейчас

Алина активно принимает участие в шоу, в частности выступала в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» и «Спящая красавица». Но не забывает и про образование. В 2020 году Загитова получила аттестат об окончании школы и поступила на факультет журналистики в РАНХиГС на программу «Продюсирование и культурная политика».

Спустя год Алина решила получать второе высшее образование — на этот раз в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ), профиль обучения — «Спортивная подготовка по виду спорта «фигурное катание на коньках».

Загитова два сезона подряд была ведущей на шоу «Ледниковый период». А еще на недавнем чемпионате России по фигурному катанию работала в студии и расспрашивала фигуристов после выступлений. Также Алина выступила с новым показательным номером.

А ей вообще нужны соревнования?

В 2020 году Загитова, отказавшись от контрольных прокатов, объяснила, что ей гораздо интереснее сейчас попробовать себя в роли ведущей «Ледникового».

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — говорится в сообщении ФФККР.

Спустя год у Алины, судя по ее новогоднему посту, появилось еще несколько проектов, в которых она будет принимать участие. И ей это, безусловно, интереснее. Так где тут найти время для соревнований?

Безусловно, миру фигурного катания, болельщикам не хватает Загитовой в ее расцвете. Все еще в памяти фанатов ее олимпийский образ Красной балерины, Кармен и шикарнейшая короткая программа, с которой Алина в финале «Гран-при» уступила только Алене Косторной.

Очень женственная постановка под композицию Me voy оказалась такой символичной. «Я ухожу» — именно так переводится название песни, под которую выступала Загитова.

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Сейчас, чтобы держаться в топе женского одиночного, без ультра-си — никуда. В активе Алины был лишь каскад лутц — риттбергер. Но, как уточняла на днях фигуристка, для соревнований у нее не хватает физической формы. Какие уж тут четверные.

Загитова — максималист. И цели в спорте у нее всегда были на уровне:

" После золотой медали Олимпийских игр мне стали уделять больше внимания, однако моя жизнь не изменилась. Я осталась той же, что и была перед Олимпиадой. Но в период между Олимпийскими играми и чемпионатом мира я обрела много нового опыта. Мне было тяжело, но это было необходимо для того, чтобы снова победить. Мне всегда нравилось стоять на пьедестале и получать медали. Стоя на пьедестале среди других победителей, я чувствую, что могу выступить еще лучше. И это самая большая для меня мотивация", — приводит Number Web слова Загитовой.

С текущим уровнем конкуренции оказаться на пьедестале без ультра-си будет очень трудно. И Алина, конечно, это понимает. У нее теперь новая, интересная жизнь. Безусловно, если фигуристка захочет вернуться и выучить четверные, ее фанаты будут только рады. А пока она счастлива и без соревнований — и это самое главное.