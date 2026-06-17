Рудковская: «Надоело, что Тутберидзе высказывается о Плющенко в неприемлемом контексте»

Музыкальный продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала свой резкий ответ заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе после ее недавнего интервью.

По словам Рудковской, на протяжении нескольких лет Тутберидзе в различных интервью высказывается о двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко в неприемлемом контексте, однако сам спортсмен предпочитает не реагировать на подобные заявления.

«На протяжении долгого времени, начиная с 2020 года, Тутберидзе в разных интервью и сама, и через третьих, доверенных лиц высказывается об олимпийском чемпионе Евгении Плющенко в совершенно неприемлемом для него контексте. Но мой муж не воюет с женщинами и не обращает давно внимания на нее. Мне же это уже порядком надоело. И в этот раз я в очень мягкой форме ей ответила. Но только — в этот. Надеюсь, до нее дошло и следующего раза уже не будет. Она прекрасно знала, про кого говорила и на что шла, давая это интервью. Так что любишь кататься — люби и саночки возить!» — цитирует Рудковскую Metro.

Ранее Рудковская раскритиковала высказывания Тутберидзе в интервью на YouTube-шоу ALEKO in my bag и опубликовала в социальных сетях эмоциональный ответ, заявив, что не намерена оставлять без реакции упоминания своей семьи.

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом. В 2017 году он основал академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». Среди ее воспитанников — Софья Муравьева и Александра Трусова.

Тутберидзе — заслуженный тренер России, работавшая с олимпийскими чемпионками Алиной Загитовой, Юлией Липницкой, а также двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.