Действующая вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева рассказала о состоянии своего здоровья. Фигуристка ответила на вопрос одной из подписчиц в своем Instagram.

— Как ваша спина? Надеемся увидеть вас в добром здравии на этапе в Китае.

— Я пока не катаюсь, лечусь только, — написала Турсынбаева.

В начале сентября этого года мать фигуристки сообщила о травме дочери. Позже 19-летняя спортсменка снялась с предсезонного турнира Lombardia Trophy в середине сентября, однако на прошлой неделе все-таки отправилась на коммерческий турнир в Шанхае, где выступила не очень удачно, cтав второй и набрав 186,09 балла.