Мишин — о видео тренировки Костомарова: «Очень рад, что у Романа все идет на поправку»
Мишин прокомментировал видео тренировки Костомарова на велотренажере
Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал для «СЭ» видео тренировки олимпийского чемпиона Романа Костомарова на велотренажере.
«Очень рад, что у Романа, у нашего легендарного фигуриста, все идет на поправку. Пусть борется, такая жизнь», — сказал Мишин «СЭ».
10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.
21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.
Ранее стало известно, какие протезы использует Костомаров на видео.
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