Тарасова считает, что Игнатовой нужно полгода тренироваться

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о том, что фигуристка Александра Игнатова не планирует соревноваться в текущем сезоне.

«Если смотреть со стороны: человек не катался. Она же не пишет, что уходит. Тренироваться бы надо! Может, в конце сезона будет выступать. Но я не могу сказать, она же у Евгения Плющенко, спросите его. Я то с удовольствием всегда буду ее ждать [на льду]. Конечно, ей нужно потренироваться с полгодика, чтобы хорошо выступать. Обязательно», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Игнатова заявляла, что в ближайшее время примет решение о возможном возвращении. Фигуристка не участвовала в соревнованиях с ноября 2022 года.