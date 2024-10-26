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Сегодня, 11:41

«РИА Новости»: Трусова не планирует участвовать в соревнованиях в новом сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова не будет соревноваться в новом сезоне, сообщает РИА «Новости».

По сведениям источника, при этом 20-летняя россиянка продолжает участвовать в тренировочном процессе на базе академии «Ангелы Плющенко». Участие Трусовой в дальнейших соревнованиях сезона находятся под вопросом.

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Ранее Трусова заявляла, что в ближайшее время примет решение о возможном возвращении. Фигуристка не участвовала в соревнованиях с ноября 2022 года.

Источник: РИА Новости
Александра Трусова - Игнатова
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