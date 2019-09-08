Сергей Воронов: «Спасибо девочкам, что подняли так интерес к фигурному катанию»

Призер чемпионатов Европы и победитель этапов серии «Гран- при» в мужском одиночном катании 31-летний Сергей Воронов после исполнения произвольной программы на контрольных прокатах сборной России отметил, что победы девушек серьезно подняли интерес к фигурному катанию.

— Второй день подряд говорить о теплом приеме публики как-то странно, но спасибо нашим девочкам, что так подняли уровень и интерес в нашей стране к фигурному катанию, — сказал Воронов. — Мне кажется наш вид спорта ничем не хуже футбола или хоккея.

Воронов в произвольной программе под композицию Muse «I belong to you» чисто исполнил два четверных прыжка — сальхов и тулуп, в целом не обошелся без помарок на остальных прыжках, но сорвал громкие аплодисменты зала. (Екатерина Беспалова)