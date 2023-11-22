Савосин — о Дикиджи: «Есть ребята, которых называют «тик-ток чемпионы», но Влад не из таких»

Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» высказался об успехе одиночника Владислава Дикиджи на этапе «Гран-при России» в Казани.

«Видел, что Влад в неплохой форме. Он очень уверенные прыжки выкладывал у себя в соцсетях, так что я понимал, что ему под силу здорово проехаться в Казани.

Конечно, далеко не всегда прыжки из постов в соцсетях переходят в живые прокаты. Ведь одно дело даже прыгнуть на тренировке после отдыха, да еще, может, не с первой попытки, и совсем другое — в программе, при зрителях, когда давит соревновательный нерв. Есть даже такие ребята, которых называют «тик-ток-чемпионы». Но Влад не из них… Лично я не подшучиваю ни над кем, чтобы не обидеть. Но такое расхожее выражение существует», — сказал Савосин.

Дикиджи выиграл этап «Гран-при России» в Казани, однако затем пропустил этап в Самаре из-за проблем со здоровьем.