Костылева пропустит юниорский финал Гран-при России из-за обострения травмы

Тренер Евгений Плющенко заявил, что фигуристка Елена Костылева в связи с обострением травмы приостановила тренировки и не примет участия в финале юниорского Гран-при России.

Соревнования пройдут в Челябинске с 4 по 6 марта.

«В связи с обострением травмы, по причине которой Лена Костылева не прыгала на первенстве России лутц и флип, Лена не тренируется на данный момент. Травма (контузия пятки) не дала возможности подготовиться к финалу Гран-при. Готовиться под обезболивающими и заработать «серьезный» диагноз — не есть правильное решение», — написал Плющенко в своем Telegram-канале.

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что 14-летней спортсменке потребуется три недели на реабилитацию. По его словам, академия «Ангелы Плющенко» взяла на себя все расходы по лечению и восстановлению фигуристки.

«Знаю, что Лена очень переживает, что не сможет принять участие в финале Гран-при. Но я более чем уверен, что у Лены будет еще не раз возможность доказать, что на данный момент — она самая сильная юниорка России», — добавил он.

6 февраля Костылева во второй раз стала победителем первенства России среди юниоров.

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