Сегодня, 21:34

Хендрикс заняла 10-е место в короткой программе на Гран-при ISU в Финляндии

Алина Савинова

Американская фигуристка Эмбер Гленн лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на 6-м этапе Гран-при ISU в Финляндии.

Спортсменка получила от судей за свое выступление 75,72 балла.

Второй стала японка Моне Чиба (72,89), третьей — канадка Маделин Скизас (65,16). Чемпионка Европы Луна Хендрикс из Бельгии набрала 54,75 балла и заняла десятое место.

Женщины выступят с произвольными программами в субботу, 22 ноября. Начало прокатов — в 18.30 по московскому времени.

Луна Хендрикс
Моне Чиба
Эмбер Гленн
Фигурное катание
