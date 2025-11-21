Фигурное катание
Сегодня, 21:58

Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец на этапе Гран-при в Финляндии, опередив Гиллес и Пуарье на 0,33 балла

Алина Савинова

Французский дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона лидирует после ритм-танца на 6-м этапе Гран-при ISU в Финляндии.

Спортсмены набрали 79,89 балла, обойдя занявших второе место канадцев Пайпер Гиллес и Поля Пуарье на 0,33 балла. Третьими стали Эмилеа Зингас и Вадим Колесник, представляющие США (78,51 балла).

Выступающие за Грузию Диана Дэвис и Глеб Смолкин расположились на седьмой позиции с результатом 70,42 балла.

Дуэты выступят с произвольными танцами в субботу, 22 ноября, в 20.40 по московскому времени.

