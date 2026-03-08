Источник: федерация призвала фигуристов быть готовыми к возвращению на международную арену

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) призвала спортсменов и тренеров быть готовыми к возвращению на международную арену, утверждает РИА Новости.

С 6 по 9 марта в Челябинске проходит заключительный официальный турнир сезона — финал Гран-при России. По данным агентства, в субботу состоялось собрание руководства федерации с тренерами парного катания и танцев на льду, в воскресенье такое же мероприятие намечено с тренерами одиночного катания.

Тренеров призвали быть готовыми к возвращению российских спортсменов на международную арену, по возможности заниматься организационными вопросами — обеспечивать наличие виз. В руководстве ФФККР уточнили, что конкретной информации, когда российские фигуристы могут быть допущены до участия в международных турнирах, на данный момент нет.

Российские фигуристы отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от турниров под эгидой организации с 2022 года, исключение было сделано только для Олимпийских игр 2026 года, где выступили Петр Гуменник и Аделия Петросян.

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