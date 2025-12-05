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Фигуристы Хазе и Володин заняли третье место в финале Гран-при ISU в Японии

Анастасия Пилипенко
Минерва Хазе и Никита Володин.
Фото Reuters

Немка Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин завоевали бронзовые медали в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при ISU в Нагое.

По итогам двух программ спортсмены набрали 221,25 балла (короткая — 71,68, произвольная — 149,57).

Первыми стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара с результатом 225,21 балла (77,32+147,89). Второе место заняли итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии — 223,28 (77,22+146,06).

Финал Гран-при ISU проходит в японской Нагое. Турнир завершится 6 декабря.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров.

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Фигурное катание
Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин
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