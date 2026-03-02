Финал «Гран-при России»: даты проведения, расписание соревнований
Финал «Гран-при России» по фигурному катанию-2025/26 пройдет с пятницы по понедельник, с 6 по 9 марта. Соревнования примет арена «Трактор» в Челябинске. В программе по традиции — короткие и произвольные программы мужчин, женщин, спортивных пар, ритм-танец и произвольный танец дуэтов.
Расписание финального этапа «Гран-при России» 2025/26
6 марта (пятница)
16.25. Пары. Короткая программа
18.00. Танцы на льду. Ритм-танец
7 марта (суббота)
12.55. Женщины. Короткая программа
15.00. Мужчины. Короткая программа
8 марта (воскресенье)
12.55. Пары. Произвольная программа
14.40. Танцы на льду. Произвольный танец
9 марта (понедельник)
12.55. Женщины. Произвольная программа
15.10. Мужчины. Произвольная программа
Время начала — московское.
«СЭ» проведет текстовые онлайн-трансляции мужских и женских одиночных прокатов. Следить за результатами соревнований и новостями можно в разделе Гран-при России на сайте «СЭ».
Трансляция прокатов в прямом эфире пройдет на Первом канале и его сайте 1tv.ru. Кроме того, смотреть соревнования можно на онлайн-платформе «Okko Спорт».