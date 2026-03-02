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2 марта, 13:30

Финал «Гран-при России»: даты проведения, расписание соревнований

Финал «Гран-при России» пройдет в Челябинске с 6 по 9 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Финал «Гран-при России» по фигурному катанию-2025/26 пройдет с пятницы по понедельник, с 6 по 9 марта. Соревнования примет арена «Трактор» в Челябинске. В программе по традиции — короткие и произвольные программы мужчин, женщин, спортивных пар, ритм-танец и произвольный танец дуэтов.

Расписание финального этапа «Гран-при России» 2025/26

6 марта (пятница)

16.25. Пары. Короткая программа

18.00. Танцы на льду. Ритм-танец

7 марта (суббота)

12.55. Женщины. Короткая программа

15.00. Мужчины. Короткая программа

8 марта (воскресенье)

12.55. Пары. Произвольная программа

14.40. Танцы на льду. Произвольный танец

9 марта (понедельник)

12.55. Женщины. Произвольная программа

15.10. Мужчины. Произвольная программа

Время начала — московское.

Петр Гуменник.Финал Гран-при России-2026: участники, расписание соревнований, где смотреть

«СЭ» проведет текстовые онлайн-трансляции мужских и женских одиночных прокатов. Следить за результатами соревнований и новостями можно в разделе Гран-при России на сайте «СЭ».

Трансляция прокатов в прямом эфире пройдет на Первом канале и его сайте 1tv.ru. Кроме того, смотреть соревнования можно на онлайн-платформе «Okko Спорт».

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Фигурное катание
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