Савосин — о Лас-Вегасе: «Там невозможно избежать казино — оно прямо в отеле, где каток»

Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» рассказал о своей поездке на Skate America 2019. На этом турнире спортсмен занял 12-е место.

«Лас-Вегас — великолепный город, с удовольствием еще раз туда бы съездил. Посмотрел бы на их новый концертный зал — шар. Но если оценивать именно соревнования, то тут все очевидно. Однозначно приятнее было кататься в России, но тут вот какой момент есть субъективный. В Америке я откатался ужасно, а здесь проехался хорошо. Это влияет как на мои собственные впечатления, ощущения, воспоминания, так и на публику, которая кардинально иным образом реагирует на твое выступление.

Но в плохом настроении был только на катке. При выходе с катка все было замечательно. Был и в казино. Там ведь невозможно избежать визита в казино. У нас казино было прямо в отеле. И казино, и торговый центр, и каток — все под одной крышей. Лично я не играл, а вот Дима Алиев, если не ошибаюсь, поставил тогда доллар забавы ради, закинул в автомат», — сказал Савосин.

Роман выступил только на одном этапе взрослой серии «Гран-при» от ISU в карьере.