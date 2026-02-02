Плющенко — о победе Сарновского на чемпионате России по прыжкам: «Это только начало, дорогу осилит идущий!»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на победу своего ученика Никиты Сарновского на чемпионате России по прыжкам.

Турнир проходил 31 января и 1 февраля в Москве. 18-летний Сарновский в финале набрал 77,62 балла, исполнив четверной риттбергер, четверной лутц в каскаде с тройным, двойным, одинарным и двойным акселями, четверной лутц и тройной аксель, а также четверной тулуп. В сумме спортсмен заработал 193,42 балла.

«Я очень рад результату на чемпионате России по прыжкам моего спортсмена Никиты Сарновского, которого я и наша команда «Ангелов Плющенко» тренирует 7 лет. Это только начало, дорогу осилит идущий! Горжусь тобой, Никита, ты был сегодня лучшим из лучших», — написал Плющенко в своем Telegram-канале.

Серебряным призером чемпионата России по прыжкам среди мужчин стал Владислав Дикиджи (суммарный результат — 186,73 балла), бронзовым — Глеб Лутфуллин (169,55).