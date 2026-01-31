Дикиджи рассказал, почему не сделал четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам

Фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что не смог прыгнуть четверной тулуп в последнем раунде турнира дуэтов на чемпионате России по прыжкам из-за усталости.

«Честно говоря, нам главное было просто сработаться и показать, что мы можем. Постараться, по крайней мере, сделать. Мы на славу постарались, мы молодцы, мы довольны результатом. Я напрыгивал четверной тулуп, думал, что будем прыгать совместный параллельный, но, к сожалению, сил у меня не хватило, Мария была полностью за исполнение данного элемента. Меня не хватило, не лучшие годы мои, старость приходит, не смог, я, к сожалению», — цитирует Дикиджи ТАСС.

Дикиджи в дуэте с Марией Захаровой стал бронзовым призером, спортсмены набрали 97,84 балла. Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалев (131,49) одержали победу, Софья Муравьева и Евгений Семененко (116,23) заняли второе место.