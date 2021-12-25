Загитова спросила Туктамышеву, почему она сказала «нормально», когда узнала баллы за произвольную программу
20:16
Алина Загитова задала несколько вопросов фигуристке Елизавете Туктамышевой после проката произвольной программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге в эфире «Первого канала».
Загитова: — Лиза, когда тебе сказали про баллы и ты узнала, что сейчас первая, то сказала «нормально». Почему так?
Туктамышева: — Я примерно знаю свои оценки при хорошем катании, поэтому была не удивлена. Было рабочее выступление. Ну как рабочее... не совсем, но я была уверена в таких баллах.
Загитова: — Я видела как судьи улыбались. Ты им подмигивала как-то?
Туктамышева: — Я хотела, но сдержала себя. На потом оставлю.
Туктамышева чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России и набрала за свой прокат 153,12 балла. По сумме балов у нее 224,40.
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