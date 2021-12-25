Чемпионка мира Елизавета Туктамышева эмоционально рассказала о прокате произвольной программы на чемпионате России и о том, как ей удалось собраться после неудачи в короткой.

— Сегодня я спокойнее выходила, голова была яснее, тело увереннее. Главная задача была сделать два тройных акселя, я так обрадовалась, что чуть не упала. Это был специальный хореографический элемент, чтобы повеселить людей и себя. Дальше поехала на драйве, все прыжковые сделала хорошо, но последнее вращение сорвала. Зал так поддерживал, они так быстро хлопали, непонятно, как. Нет слов, какая поддержка. В целом, довольна прокатом, сделала все, что могла. Это самое главное на данный момент.

— Вам сняли много баллов, после проката горело 85, а в итоге 79.

— Это не из-за акселя, выезд был чистый. Не знаю, за что, не видела еще распечаток.

— Как удалось собраться после вчерашнего разочарования?

— Я бы не назвала этого разочарованием. Это был не провальный прокат, просто с падением. Но при нынешней конкуренции это большая ошибка. Но не то чтобы я убила себя, убивалась после этого. Просто пережила этот день. Выходить на произвольную гораздо спокойнее.

— Но у вас всего 224 балла.

— Да? Я думала, у меня 221 максимум. Если бы вы мне не сказали, то я бы думала, что вот, нормально и так. Вот, как я разбираюсь в фигурном катании.

— Специально не делала каскад с лутцем?

— Да, все бы точно заметили, что что-то не так. А так хороший лутц, на плюсы. Мне вот так захотелось.

— Будешь смотреть остальных?

— Я бы пошла отдыхать, но так интересно, что да.

Елизавета Туктамышева чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России. 25-летняя фигуристка набрала за свой прокат 153,12 балла и 224,40 по сумме.