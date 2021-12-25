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«Наши девчонки, как рок-звезды». Ягудин высоко оценил произвольную программу Трусовой на чемпионате России

20:22
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился впечатлениями после произвольной программы в исполнении Александры Трусовой на чемпионате России по фигурному катанию.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился впечатлениями после произвольной программы в исполнении Александры Трусовой на чемпионате России по фигурному катанию.

«Наши девчонки, как рок-звезды. Болельщики стоя приветствуют всех. Это выход в открытый космос.

Четыре четверных прыжка! 100 баллов за технику! На такое способны только российские спортсменки.

«Ракета»! Она максималистка. Он хочет сделать пять четверных прыжков. Но суть этого соревнования — отобраться на Олимпийские игры», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Произвольная программа женщин на чемпионате России: кто победит и заберет медали? Live

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры