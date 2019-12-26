«Русские выступают в роли жертвы». Мнение олимпийского чемпиона по биатлону о допинговом скандале
10:00
Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира немецкий биатлонист Арнд Пайффер отметил, что не поддерживает полное отстранение россиян от Олимпийских Игр на четыре года.
— Под надзором МОК, ВАДА и всех спортсменов проводились манипуляции из-за этого вполне могли пострадать и другие, — цитирует Zeit Online Пайффера.
Думаю, решение о полном отстранении россиян CAS не поддержал бы. Потому что молодые и чистые спортсмены также пострадали бы. Россияне могли бы счесть это за успех. Ведь они все время говорят: «все против нас», «наказание политизировано» и выступают в роли жертвы.
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