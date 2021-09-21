Лучшие российские футболисты в FIFA 22. Сколько игроков «Спартака» и «Зенита» в топ-10?

Все сильнейшие российские звезды популярного футбольного симулятора.

Рейтинги игроков в FIFA всегда были главной темой для обсуждений среди любителей этой серии видеоигр. Выросли или упали показатели любимых футболистов? Какой у них потенциал? Люди получают возможность наглядно сравнить игроков со звездами и при желании постараться развить обычных ребят до максимального уровня (как в режиме карьеры).

«СЭ» ранее рассказал вам о топ-10 игроков FIFA 22, а затем назвал десятку лучших в чемпионате России.

В этой статье собраны самые крутые российские футболисты, их рейтинги и краткая характеристика. Подробности — ниже.

Маринато Гильерме (рейтинг — 77)

Клуб: «Локомотив»

Возраст: 35 лет

Рейтинг в FIFA 21: 78

Один из трех вратарей, которые представлены в данном списке. Общий рейтинг упал на один пункт в сравнении с прошлой FIFA. Гильерме — единственный представитель «Локомотива» в топ-10 лучших. С EA Sports можно поспорить, а где же остальные железнодорожники? Федор Смолов? Но рейтинг форварда составляет 76, у остальных русских только ниже.

Георгий Джикия (рейтинг — 77)

Клуб: «Спартак»

Возраст: 27 лет

Рейтинг в FIFA 21: 77

Рейтинг капитана красно-белых остался без изменений. Джикия — второй по скорости российский защитник в FIFA 22 (80 пунктов). Лидер — Марио Фернандес (скорость — 82) из ЦСКА, недавно завершивший карьеру в сборной.

Роман Зобнин (рейтинг — 78)

Клуб: «Спартак»

Возраст: 27 лет

Рейтинг в FIFA 21: 78

На седьмом месте расположился полузащитник сборной России. Его рейтинг не поменялся, позиция сохранилась — центральный опорный полузащитник. Зобнин — второй игрок «Спартака» в топ-10 самых крутых россиян FIFA 22. Как уточняет портал FutWiz, хавбек может без потери игровых показателей закрыть позиции левого и правого латераля.

Андрей Лунев (рейтинг — 78)

Клуб: «Байер»

Возраст: 29 лет

Рейтинг в FIFA 21: 78

Его рейтинг в FIFA 22 не поменялся. Лунев переехал из РПЛ в бундеслигу и пока плотно сидит на скамейке запасных «Байера». Российский вратарь при этом всё равно получает вызовы в национальную команду.

Алексей Миранчук (рейтинг — 78)

Клуб: «Аталанта»

Возраст: 25 лет

Рейтинг в FIFA 21: 79

Алексей Миранчук проводит свой второй сезон в Италии. Россиянин пока еще не стал основным игроком в команде Гасперини. Экс-железнодорожника много критикуют в СМИ, но он продолжает бороться и искать себя в «Аталанте». Общий рейтинг Миранчука стал 78 (в FIFA 21 был 79).

Станислав Крицюк (рейтинг — 78)

Клуб: «Зенит»

Возраст: 30 лет

Рейтинг в FIFA 21: 78

После сезона в Португалии за «Белененсеш» Крицюк вернулся в Россию. Теперь, видимо, он первый номер «Зенита». 20 сентября вратарь был вызван на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022. Рейтинг Крицюка не изменился в сравнении с прошлой FIFA.

Артем Дзюба (рейтинг — 78)

Клуб: «Зенит»

Возраст: 33 года

Рейтинг в FIFA 21: 79

Лучший россиянин из «Зенита». Несмотря на падение в рейтинге на один пункт, Дзюба все равно остается в топ-5 лучших русских FIFA 22. Главная интрига для многих до выхода игры — как изменится скорость форварда сине-бело-голубых?

Александр Головин (рейтинг — 79)

Клуб: «Монако»

Возраст: 25 лет

Рейтинг в FIFA 21: 79

Открывает тройку самый дорогой игрок сборной России. После результативного минувшего сезона в составе монегасков Головин не получил надбавок в рейтинге. В целом прослеживается тенденция пониженного внимания к российским игрокам со стороны разработчиков FIFA.

Игорь Акинфеев (рейтинг — 80)

Клуб: ЦСКА

Возраст: 35 лет

Рейтинг в FIFA 21: 80

Капитан армейцев стабильно остается на втором месте в списке лучших россиян в FIFA. Акинфеев — второй представитель ЦСКА в данном топ-10. Общие показатели вратаря остались неизменными.

Марио Фернандес (рейтинг — 82)

Клуб: ЦСКА

Возраст: 31 год

Рейтинг в FIFA 21: 82

Очередной год подряд лучшим становится Фернандес. Бразилец с российским паспортом завершил карьеру в сборной и сосредоточился на игре за ЦСКА. Рейтинг защитника остался прежним, и есть сомнения, что кто-то из россиян сможет его обогнать в следующей FIFA. Ближайшей смены пока нет, но есть надежда на молодежь, которая покажет себя в будущем.