«Бесполезное присутствие на поле. Неосязаемый». В Италии продолжают уничтожать Кокорина и Миранчука

Российские футболисты «Фиорентины» и «Аталанты» подверглись резкой критике местных СМИ за игру в субботних встречах своих команд в серии А.

В субботних матчах 4-го тура серии А приняли участие оба наших легионера на Апеннинах. Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на 81-й минуте гостевой встречи с «Дженоа» (2:1) вместо коллеги по амплуа Душана Влаховича, а хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук начал выездную игру с «Салернитаной» (1:0) в стартовом составе, но в перерыве был заменен на Теуна Копмайнерса.

Выступления россиян местные СМИ в очередной раз признали неудачными. Ведущее спортивное издание страны La Gazzetta dello Sport поставило Кокорину низкую оценку 5,0, сопроводив ее таким комментарием: «Бесполезное присутствие на поле. Совершил убийственный фол против Бехрами — это единственное, чем запомнился». Тот же балл от La Gazzetta получил и Миранчук. Его перформанс описан так: «Неосязаемый. Был подавлен Дьембером».

Оценка Алексея Миранчука в La Gazzetta dello Sport.

Бергамская газета L'Eco di Bergamo за второй подряд выход Алексея с первых минут в национальном чемпионате уничтожила полузащитника унизительной оценкой 4,5 — столько же он «заработал» от этого СМИ в предыдущем туре после матча с «Фиорентиной» (1:2). «Кто его видел? Новое попадание Миранчука в стартовый состав показало, что русский продолжает испытывать все те же проблемы, которые нам известны: парень находится словно в стороне от игры. Дьембер приклеился к нему, и Алексей так и не выбрался из-под прессинга. Миранчук дважды пасовал назад, Джан Пьеро Гасперини перевел его из левой зоны атаки в правую, но после этого ничего не изменилось».

Оценка Алексея Миранчука в L'Eco di Bergamo.

Наряду с нашим футболистом 4,5 от L'Eco di Bergamo получили еще двое — украинец Руслан Малиновский и хорват Марио Пашалич. Главный же тренер «Аталанты» Гасперини имеет балл 5,0 — из-за ошибочного, по мнению журналистов, выбора первых одиннадцати, включая Миранчука, и за слабый футбол команды в этой встрече в целом.

Своим мнением об игре Кокорина и Миранчука с «СЭ» поделился спортивный журналист из Генуи Алессио Семино, который освещал матч «Дженоа» — «Фиорентина» из ложи прессы стадиона «Луиджи Феррарис»:

— Кокорину повезло, что судья его не удалил, — говорит Семино. — Недаром главному арбитру Ливио Маринелли почти все издания выставили низкие оценки: фол русского нападающего явно тянул не на желтую, а на красную карточку. Странно, что судья не пошел смотреть ВАР, — все журналисты, присутствовавшие на трибуне, этому удивились. А счет, кстати, тогда еще был 1:0 в пользу «фиалок».

— Кто-то оставил Кокорина совсем без оценки, как Tuttosport. А коллеги из La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport поставили низкий балл, — продолжает Семино. — Александр, честно говоря, выглядел человеком, который не вписывается в командные действия «Фиорентины». Партнеры пытались как-то встроить его в свои схемы, привлечь к атакам, но у вашего парня ничего не получилось. Человеку явно не хватает игровой практики, но не очень понятно, будет ли Кокорин после такого выхода на замену получать ее в дальнейшем.

Оценка Александра Кокорина в La Gazzetta dello Sport.

— Если форварда флорентийцев видел вживую, то за Миранчуком наблюдал по ТВ-трансляции. Мне показалось, что Алексей выглядел бледно, никак не влиял на ход встречи «Аталанты» с «Салернитаной». Нет ничего удивительного в том, что на второй тайм хавбек уже не вышел. Миранчуку по-прежнему сложно полностью адаптироваться в серии А — в отличие от Шомуродова, которого нам теперь здесь, в Генуе, теперь так не хватает. С одной стороны, мне жаль, что Элдор больше не выступает за «Дженоа». Но с другой, рад за узбека, который своим отношением к делу заслужил переход в статусную «Рому», — заключил Семино.