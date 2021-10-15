Главные надежды нашего футбола в новом игровом симуляторе от EA Sports. Данный рейтинг мы составили из самых перспективных россиян в FIFA 22 в возрасте до 23 лет.

Начальный рейтинг: 68

Максимальный потенциал: 79

Трансферная стоимость (в FIFA 22): 2,6 миллиона евро

Открывает топ-10 опорный хавбек красно-синих. Мухин перешел из «Локомотива» в ЦСКА летом нынешнего года, где стабильно выходит в стартовом составе. Год назад воспитанник академии Коноплева только дебютировал в РПЛ, а сейчас вызывается в сборную России. Возможно, через пару сезонов увидим его в Европе.

Максим Мухин. Фото fifacm.com

Начальный рейтинг: 70

Максимальный потенциал: 79

Трансферная стоимость: 3,4 миллиона евро

После ухода Алекса Крала из «Спартака» тяжело представить центр поля красно-белых без Умярова. Рейтинг хавбека молодежной сборной России повысился на два пункта в сравнении с прошлой FIFA 21. Прогноз в развитии Умярова не меняется, хотя в FIFA 20 он мог получить рейтинг 84.

Наиль Умяров. Фото fifacm.com

Начальный рейтинг: 70

Максимальный потенциал: 79

Трансферная стоимость: 3,3 миллиона евро

Первый из двух представителей «Локо», кто вошел в этот список. Куликов получает много игрового времени в реальной жизни, что заметили даже разработчики футбольного симулятора. Полузащитник получил +5 в рейтинге в сравнении с FIFA 21 и неплохой потенциал — 79.

Даниил Куликов. Фото fifacm.com

Начальный рейтинг: 72

Максимальный потенциал: 79

Трансферная стоимость: 4,7 миллиона евро

EA Sports оставили почти без изменений карточку Кучаева в FIFA 22. При этом хавбек продолжает оставаться интересным вариантом для любителей развивать российскую молодежь в режиме карьеры. Интересный факт о Кучаеве: он попал в футбол случайно. Изначально главным желанием было просто занять свое свободное время.

Константин Кучаев. Фото fifacm.com

Начальный рейтинг: 71

Максимальный потенциал: 80

Трансферная стоимость: 4 миллиона евро

Магкеев мощно прибавил за прошлый и текущий сезоны. Получил апгрейд +6 пунктов для своего общего рейтинга. Без потери качества может закрыть позицию центрального защитника. На 22-летнего игрока обратили внимание в «Марселе», но случилась обидная травма колена, из-за которой он точно остался без футбола до конца года.

Станислав Магкеев. Фото fifacm.com

Начальный рейтинг: 74

Максимальный потенциал: 80

Трансферная стоимость: 6,5 миллиона евро

Форвард армейцев вошел в топ-5 лучших надежд российского футбола в новой FIFA. Чалов с каждым годом теряет в максимальном потенциале своего развития в симуляторе. FIFA 20 — 82, FIFA 21 — 81, а сейчас — 80. Все могло сложиться иначе, если бы нападающий уехал в «Кристал Пэлас» несколько лет назад.

Федор Чалов. Фото fifacm.com

Начальный рейтинг: 73

Максимальный потенциал: 80

Трансферная стоимость: 6 миллионов евро

Кажется, что Облякова постигла та же участь «нулевого» развития в FIFA. Его показатели практически не меняются в игре. Важными качествами полузащитника ЦСКА разработчики назвали дальние удары, голевое чутье и плеймейкер.

Иван Обляков. Фото fifacm.com

Начальный рейтинг: 74

Максимальный потенциал: 81

Трансферная стоимость: 7 миллионов евро

На третьей строчке расположился вратарь красно-белых. Максименко может прибавить семь пунктов в своем рейтинге и обогнать капитана ЦСКА Игоря Акинфеева (у него 80). Голкиперу всего 23 года, впереди много шансов проявить себя и попробовать обогнать легенду.

Александр Максименко. Фото fifacm.com

Начальный рейтинг: 71

Максимальный потенциал: 82

Трансферная стоимость: 6,5 миллиона евро

Дивеева смело можно назвать самым интересным вариантом для усиления на рынке молодых россиян в режиме карьеры FIFA 22. Высокий общий стартовый рейтинг — 71 (на скриншоте старый вариант от 24 сентября 2021-го. — Прим. «СЭ») и потенциал в +11 пунктов. Особые умения: длинный пас. Сам защитник остался недоволен показателями своего удара (34) и скоростью (61).

Игорь Дивеев. Фото fifacm.com

Начальный рейтинг: 72

Максимальный потенциал: 82

Трансферная стоимость: 4,6 миллиона евро

Сафонов — главный талант среди перспективных россиян в FIFA 22. В 22 года его рейтинг составляет 72 пункта, максимум развития — 82. Не просто так его называют будущим первым номером в сборной России. Оправдает ли ожидания? Ответ узнаем в ближайшие несколько лет.

Матвей Сафонов. Фото fifacm.com

P. S. Геймеры могут прокачать любого из игроков до рейтинга выше, чем указан в максимально возможном. Любители FIFA, дерзайте.