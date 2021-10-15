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10 самых перспективных российских футболистов FIFA 22. Из «Спартака» всего двое, из ЦСКА — пятеро

Сергей Баюшкин
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Сегодня, 14:45
Игорь Дивеев, Матвей Сафонов и Александр Максименко. Фото «СЭ» Максим Мухин. Фото fifacm.com Наиль Умяров. Фото fifacm.com Даниил Куликов. Фото fifacm.com Константин Кучаев. Фото fifacm.com Станислав Магкеев. Фото fifacm.com Федор Чалов. Фото fifacm.com Иван Обляков. Фото fifacm.com Александр Максименко. Фото fifacm.com Игорь Дивеев. Фото fifacm.com Матвей Сафонов. Фото fifacm.com
Игорь Дивеев, Матвей Сафонов и Александр Максименко. Фото «СЭ»
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Главные надежды нашего футбола в новом игровом симуляторе от EA Sports. Данный рейтинг мы составили из самых перспективных россиян в FIFA 22 в возрасте до 23 лет.

10. Максим Мухин (19 лет, ЦСКА)

Начальный рейтинг: 68
Максимальный потенциал: 79
Трансферная стоимость (в FIFA 22): 2,6 миллиона евро

Открывает топ-10 опорный хавбек красно-синих. Мухин перешел из «Локомотива» в ЦСКА летом нынешнего года, где стабильно выходит в стартовом составе. Год назад воспитанник академии Коноплева только дебютировал в РПЛ, а сейчас вызывается в сборную России. Возможно, через пару сезонов увидим его в Европе.

Максим Мухин. Фото fifacm.com
Максим Мухин. Фото fifacm.com

9. Наиль Умяров (21 год, «Спартак»)

Начальный рейтинг: 70
Максимальный потенциал: 79
Трансферная стоимость: 3,4 миллиона евро

После ухода Алекса Крала из «Спартака» тяжело представить центр поля красно-белых без Умярова. Рейтинг хавбека молодежной сборной России повысился на два пункта в сравнении с прошлой FIFA 21. Прогноз в развитии Умярова не меняется, хотя в FIFA 20 он мог получить рейтинг 84.

Наиль Умяров. Фото fifacm.com
Наиль Умяров. Фото fifacm.com

8. Даниил Куликов (23 года, «Локомотив»)

Начальный рейтинг: 70
Максимальный потенциал: 79
Трансферная стоимость: 3,3 миллиона евро

Первый из двух представителей «Локо», кто вошел в этот список. Куликов получает много игрового времени в реальной жизни, что заметили даже разработчики футбольного симулятора. Полузащитник получил +5 в рейтинге в сравнении с FIFA 21 и неплохой потенциал — 79.

Даниил Куликов. Фото fifacm.com
Даниил Куликов. Фото fifacm.com

7. Константин Кучаев (23 года, ЦСКА)

Начальный рейтинг: 72
Максимальный потенциал: 79
Трансферная стоимость: 4,7 миллиона евро

EA Sports оставили почти без изменений карточку Кучаева в FIFA 22. При этом хавбек продолжает оставаться интересным вариантом для любителей развивать российскую молодежь в режиме карьеры. Интересный факт о Кучаеве: он попал в футбол случайно. Изначально главным желанием было просто занять свое свободное время.

Константин Кучаев. Фото fifacm.com
Константин Кучаев. Фото fifacm.com

6. Станислав Магкеев (22 года, «Локомотив»)

Начальный рейтинг: 71
Максимальный потенциал: 80
Трансферная стоимость: 4 миллиона евро

Магкеев мощно прибавил за прошлый и текущий сезоны. Получил апгрейд +6 пунктов для своего общего рейтинга. Без потери качества может закрыть позицию центрального защитника. На 22-летнего игрока обратили внимание в «Марселе», но случилась обидная травма колена, из-за которой он точно остался без футбола до конца года.

Станислав Магкеев. Фото fifacm.com
Станислав Магкеев. Фото fifacm.com

5. Федор Чалов (23 года, ЦСКА)

Начальный рейтинг: 74
Максимальный потенциал: 80
Трансферная стоимость: 6,5 миллиона евро

Форвард армейцев вошел в топ-5 лучших надежд российского футбола в новой FIFA. Чалов с каждым годом теряет в максимальном потенциале своего развития в симуляторе. FIFA 20 — 82, FIFA 21 — 81, а сейчас — 80. Все могло сложиться иначе, если бы нападающий уехал в «Кристал Пэлас» несколько лет назад.

Федор Чалов. Фото fifacm.com
Федор Чалов. Фото fifacm.com

4. Иван Обляков (23 года, ЦСКА)

Начальный рейтинг: 73
Максимальный потенциал: 80
Трансферная стоимость: 6 миллионов евро

Кажется, что Облякова постигла та же участь «нулевого» развития в FIFA. Его показатели практически не меняются в игре. Важными качествами полузащитника ЦСКА разработчики назвали дальние удары, голевое чутье и плеймейкер.

Иван Обляков. Фото fifacm.com
Иван Обляков. Фото fifacm.com

3. Александр Максименко (23 года, «Спартак»)

Начальный рейтинг: 74
Максимальный потенциал: 81
Трансферная стоимость: 7 миллионов евро

На третьей строчке расположился вратарь красно-белых. Максименко может прибавить семь пунктов в своем рейтинге и обогнать капитана ЦСКА Игоря Акинфеева (у него 80). Голкиперу всего 23 года, впереди много шансов проявить себя и попробовать обогнать легенду.

Александр Максименко. Фото fifacm.com
Александр Максименко. Фото fifacm.com

2. Игорь Дивеев (22 года, ЦСКА)

Начальный рейтинг: 71
Максимальный потенциал: 82
Трансферная стоимость: 6,5 миллиона евро

Дивеева смело можно назвать самым интересным вариантом для усиления на рынке молодых россиян в режиме карьеры FIFA 22. Высокий общий стартовый рейтинг — 71 (на скриншоте старый вариант от 24 сентября 2021-го. — Прим. «СЭ») и потенциал в +11 пунктов. Особые умения: длинный пас. Сам защитник остался недоволен показателями своего удара (34) и скоростью (61).

Игорь Дивеев. Фото fifacm.com
Игорь Дивеев. Фото fifacm.com

1. Матвей Сафонов (22 года, «Краснодар»)

Начальный рейтинг: 72
Максимальный потенциал: 82
Трансферная стоимость: 4,6 миллиона евро

Сафонов — главный талант среди перспективных россиян в FIFA 22. В 22 года его рейтинг составляет 72 пункта, максимум развития — 82. Не просто так его называют будущим первым номером в сборной России. Оправдает ли ожидания? Ответ узнаем в ближайшие несколько лет.

Матвей Сафонов. Фото fifacm.com
Матвей Сафонов. Фото fifacm.com

P. S. Геймеры могут прокачать любого из игроков до рейтинга выше, чем указан в максимально возможном. Любители FIFA, дерзайте.

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