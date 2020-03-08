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Суд продлил срок ареста Роналдинью до шести месяцев

07:38
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Парагвайский суд принял решение продлить арест бывшего полузащитника сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдинью за подделку документов до разбирательств, сообщает Globo Esporte. Экс-футболист и его брат оставлены под стражей. Процедура может продлиться до шести месяцев.

Суд не принял во внимание проблемы со здоровьем у брата Роналдиньо из-за отсутствия надлежащих документов. Суд предполагает, что при домашнем аресте братья могут сбежать, а Бразилия не выдаст своих граждан Парагваю.

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