Стал известен бар, в котором отдыхал Ефремов накануне смертельного ДТП

Российский актер, известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов накануне попал в серьезную аварию в центре Москвы. Перед этим он приехал паб Ulysses, который часто посещал, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Внутри, судя по камерам, он находился около получаса. На сайте заведения отмечено, что сейчас они обслуживают клиентов на вынос, а также работает доставка. Для Ефремова сделали исключение. В Ulysses Pub сначала подтвердили, что актер был в баре, но затем стали говорить об обратном.

Предположительно, Ефремов туда приехал в нетрезвом состоянии и чуть не задавил четверых человек, когда парковался. Промахнувшись мимо парковочного места, он бросил автомобиль и отправился в заведение.

Болельщик «Спартака», находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.