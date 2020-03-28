Сбербанк, Okko и more.tv запустили программу онлайн-тренировок для всех возрастов

Сбербанк и мультимедийный сервис Okko совместно с онлайн-сервисом more.tv при поддержке Москомспорта представляют программу онлайн-тренировок для всех возрастов #ФитнесПротивВируса. Цель проекта — обеспечить россиянам возможность заниматься спортом под руководством профессиональных спортсменов и звезд в период ограничения доступа к объектам физической культуры.

Среди тренеров проекта #ФитнесПротивВируса — чемпионка по настольному теннису Яна Носова, актрисы Ирина Темичева, Дария Гомес и другие атлеты и знаменитости. Тренировки будут доступны на Okko, more.tv, на сайтах ДоступВсем.РФ, Мывместе2020.рф, ВКонтакте и в Одноклассниках.

«Благодаря проекту #ФитнесПротивВируса пользователи любого возраста смогут поддерживать физическую форму, укреплять здоровье и иммунитет не выходя из дома. Онлайн-тренировки разработаны специалистами с многолетним опытом и охватывают все направления современного фитнеса — от йоги, пилатеса и функциональных тренировок до танцевальных занятий и упражнений для людей в возрасте старше 60 лет», — сообщают создатели проекта.

Первая тренировка появится на Okko и more.tv 28 марта. Подборка будет увеличиваться ежедневно и достигнет 60 занятий.

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