Полиция прокомментировала факт нападения на Мирзаева

В полиции Москвы прокомментировали факт нападения на бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева. Сегодня ночью трое неизвестных расстреляли Мирзаева на улице Восточная из пневматического пистолета и несколько раз ударили его битой.
– 31 декабря в 02:46 на службу 02 поступило сообщение об огнестрельном ранении на улице Восточной. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в 01:43 трое неизвестных из травматического оружия произвели несколько выстрелов в сторону потерпевшего 1986 года рождения, после чего скрылись, – цитирует представителя МВД радио "Говорит Москва".
30-летний спортсмен провел в MMA 18 боев, одержал 17 побед при одном поражении. В 2012 году Мирзаев был приговорен к лишению свободы на два года за причинение смерти по неосторожности. Летом 2011 года у одного из ночных клубов Москвы Мирзаев ударил студента Ивана Агафонова, который был доставлен в больницу, а через несколько дней умер, не приходя в сознание.
Букер
Алый Дракон Ты всего лишь озвучил версию, кавказойда и его друзей, менты ее поддержали чтобы не было межнациональной розни, спроси мнение у друзей "дятля пьяного" ты ведь свечку держал, раз утверждаешь что он был пьян еще и дятел,С новым годом алый дятел.
01:37
pojarniy
Друзья не простят. а может родители. Но плохое ждело случилось.
12:38 31 декабря 2016
Алый Дракон
Один пьяный дятел попутал берега, и подумал, что он бессмертный, провоцируя бойца-кавказца, а два дятла ниже считают провокаторов милейшими людьми... Пить меньше надо, и нарываться не надо (я про Агафонова).
12:05 31 декабря 2016
smit541
а я понадеялся, что был не пневмат, т.к. всё должно вернуться этому "бойцу" за его грехи. Пусть знает, что бабки не от всего могут спасти!
11:45 31 декабря 2016
МаратХ
Хоть бы сдох, убийца Агафонова
11:32 31 декабря 2016