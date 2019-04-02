Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о квартире

Нижегородский областной суд удовлетворил обе жалобы хоккеиста Александра Фролова о взыскании денежных долгов. 36-летний спортсмен с 2011 по 2016 годы состоял в гражданском браке с российской певицей и актрисой Юлией Началовой.

- Нижегородский областной суд вынес частное определение в адрес судьи Нижегородского районного суда по нашумевшему делу о взыскании денежных долгов с известного хоккеиста и отправил дело на рассмотрение в Москву, - сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области. - Судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела две частные жалобы от А.Фролова на два определения Нижегородского районного суда и обе жалобы были удовлетворены.

В частности, представители господина Фролова жаловались на определения судьи Нижегородского районного суда об отказе в передаче дела по-подсудности в Никулинский районный суд г.Москвы и о назначении экспертизы денежной расписки. В ходе слушания представители ответчика заявили суду и о других процессуальных нарушениях, допущенных при рассмотрении данного иска от ООО "Весенние инвестиции" к гр. Фролову и гр. Началовой-Алдониной.

Напомним, Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни. Причиной послужило заражение крови и сердечная недостаточность. Она судилась с Фроловым из-за доли в квартире в Москве стоимостью около 20 миллионов рублей.