Чемпионку по спортивной борьбе нашли мертвой в хостеле

Чемпионка Перу по спортивной борьбе Джаннетт Мальки Пече найдена мертвой в хостеле в городе Кальяо, сообщает La Fiesta de Lima. Ей был 31 год, у спортсменки остались двое детей.

Причины смерти не раскрываются. Полиция установила, что в хостел спортсменка вошла вместе с мужчиной, на ее лице были обнаружены следы побоев.

Джаннетт Мальки Пече была чемпионкой Перу в 2019 году и стала девятой на Панамериканском чемпионате. Ее старшая сестра является двукратным призером Панамериканских игр в весе до 50 килограмм.