Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам

Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь согласились на ничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону в Астане. Партия продолжалась почти шесть часов и завершилась на 82-м ходу. Это вторая подряд и четвертая ничья в поединке.

Непомнящий сохранил преимущество над Лижэнем — 5-4.

В субботу, 22 апреля, у гроссмейстеров выходной. Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля, россиянин будет играть черными.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.