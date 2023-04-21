Непомнящий — о ничьей с Лижэнем: «Я так и не смог найти и сделать решающий удар»

Российский шахматист Ян Непомнящий поделился эмоциями от ничьей в девятой партии матча за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня.

«Позиция была довольно слабая, она постепенно становилась ничейной. На самом деле, я так и не смог найти и сделать решающий удар, хотя было много хороших тактических ходов. Я должен был создать больше проблем в эндшпиле, но продвинуть пешки вперед оказалось не так просто. Эндшпиль для черных выглядит опасным», — приводит слова Непомнящего ФИДЕ.

Непомнящий сохранил преимущество над Лижэнем — 5-4. Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля, россиянин будет играть черными.