Федерация шахмат Киргизии выступила за возвращение россиян на международные турниры

Глава Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил за возвращение россиян на международные турниры.

С 21 по 22 сентября в Будапеште проходит генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ), на которой будет рассмотрен вопрос полноценного возвращения россиян и белорусов на соревнования.

«Здесь больше волнуются те, которые хотят возвращения России и Белоруссии. А это [возвращение] правильно, по жизни правильно. Спорт должен быть вне политики. Будь это любая другая страна — Молдавия, Монголия — я бы так же выступил, потому что это правильно. В мире очень много конфликтов, но участвующие в них страны никак не наказываются. Не должно быть двойных стандартов — это просто нарушение этики», — приводит слова Тольбаева ТАСС.

В сентябре Федерация шахмат Украины просила ФИДЕ избежать полноценного допуска россиян и хотела исключить вопрос возвращения с повестки генассамблеи.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен заявлял, что он против возвращения российской и белорусской шахматной федераций под эгиду ФИДЕ.

С февраля 2022 года российские и белорусские шахматисты выступают на турнирах под эгидой ФИДЕ в нейтральном статусе.