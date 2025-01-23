Песков ответил Мурзину: «Насильно мил не будешь»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на претензии чемпиона мира по рапиду Володара Мурзина и его тренера Михаила Кобалия, который раскритиковал федерацию шахмат России (ФШР) за отсутствие помощи.

«С его тренером, наверное, я не соглашусь. Тренер критиковал Федерацию шахмат России, что, дескать, та не помогала. Это не так. По меньшей мере это не так», — приводит РБК слова Пескова.

Также он прокомментировал слова Мурзина о нежелании выступать за Россию из-за конфликта с ФШР.

«Что касается желания или нежелания перейти под другой флаг, ну, это право каждого спортсмена и каждого шахматиста. Насильно здесь мил не будешь, что называется, но мы в любом случае, повторяю, желаем ему успехов», — добавил Песков.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил, что разговоры не помешают гроссмейстеру двигаться к новым спортивным вершинам: «Уверен, что, невзирая на болтовню разных бывших, нынешних и будущих, он выдержит все удары и уколы, с курса не собьется и будет двигаться к новым спортивным вершинам».

29 декабря 2024 года Мурзин на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке набрал 10 очков в 13 партиях и стал чемпионом мира.