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Сегодня, 12:30

Мемориал Дмитрия Щедрина в Екатеринбурге собрал звездный состав

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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Фото Александр Аввакумов

С 16 по 20 января в столице Урала проходил этапы Рапид и Блиц Гран-при России «Мемориал Д.С. Щербина».

Турниры собрали звездный состав участников, включая 41 гроссмейстера и международного мастера. В этапе Блиц Гран-при России, который состоялся в пятницу 17 января, сыграли 259 спортсменов, в рапиде — 296.

На открытии соревнования участников поприветствовали заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту Администрации Екатеринбурга Иван Алыпов и исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян. Елена и Матвей Щербины рассказали о жизненном пути чемпиона мира ПОДА и известного тренера, международного мастера Дмитрия Щербина.

Набрав 11,5 очков из 13, победителем этапа Блиц Гран-при России стал гроссмейстер Владислав Артемьев (Республика Татарстан).

Места со второго по шестое разделили гроссмейстеры Максим Матлаков (Санкт-Петербург), Артем Тимофеев (Республика Татарстан), Дмитрия Кокарев, международный мастер Лея Гарифуллина (оба — Свердловская область) и гроссмейстер Игорь Лысый (Челябинская область).

Лучшие дополнительные показатели вывели Максима Матлакова на второе место, а Артема Тимофеева — на третье.

Этап Рапид Гран-при России выиграл московский гроссмейстер Давид Паравян: в его активе 9,5 очков из 11.

Второе место с 9 баллами занял представляющий Свердловскую область Андрей Дрыгалов. Третьим призером стал Артем Тимофеев, отставший от Дрыгалова по дополнительным показателям.

Лея Гарифуллина вошла в состав основных призеров в обоих соревнованиях, поэтому призы за лучшие результаты среди женщин получили соответственно Ольга Гиря (ХМАО — Югра) и Анастасия Дубникова (Свердловская область).

Помимо основных призеров в обоих турнирах, были отмечены участники в разных номинациях.

Шахматы
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