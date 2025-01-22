Дегтярев считает, что обсуждения, связанные с Мурзиным, не помешают шахматисту продолжать побеждать

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поделился мнением, что дискуссии вокруг чемпиона мира по рапиду Володара Мурзина не помешают российскому гроссмейстеру двигаться к новым спортивным вершинам.

«Уже поздравлял нашего гроссмейстера Володара Мурзина с победой на чемпионате мира по рапиду. Володар показал характер, доказал, что боец. Уверен, что, невзирая на болтовню разных бывших, нынешних и будущих, он выдержит все удары и уколы, с курса не собьется и будет двигаться к новым спортивным вершинам на радость всем российским болельщикам», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Министр спорта подчеркнул, что результаты Мурзина доказывают наличие выдающихся талантов среди молодого поколения российских шахматистов. Он также отметил, что российская шахматная школа продолжает быть одной из лучших в мире.

В 2024 году Мурзин завоевал титул чемпиона мира по рапиду и достиг четвертьфинала чемпионата мира по блицу.