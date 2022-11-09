Пирог не исключил, что решение исключить россиян из WBC принято под давлением

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO и депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Всемирный боксерский совет (WBC) исключит из своего рейтинга спортсменов из России и Белоруссии.

«Неприятный сигнал от WBC. До этого профессиональный спорт сохранял нейтралитет по отношению к российским спортсменам, не прибегая к подобным дискриминационным мерам по национальному признаку. Не исключено, что на мексиканское руководство WBC оказали политическое давление, пригрозив сложностями с организацией кассовых боев. К сожалению, сегодня политика проникает во все сферы жизни. Тем более такие публичные, как спорт», — сказал Пирог «СЭ».

Также Пирог отметил, какие последствия могут быть для российских спортсменов от этого решения.

«Что касается последствий для российских спортсменов, которые в том числе находятся в лидерах рейтинга WBC и являются чемпионами мира по этой версии, то для них, по большому счету, ничего страшного не произошло. Есть общий профессиональный рейтинг, выступать можно и по другим версиям. Например, когда я выступал, то большинство титульных боев провел как раз по версии WBC, а мой поединок с американцем Джейкбсом в Лас-Вегасе за титул чемпиона мира был организован Всемирной боксерской организацией — WBO. Уверен, что ребята все эти тонкости знают и не переживают по этому поводу», — добавил Пирог.

Во вторник, 8 ноября, президент WBC Маурисио Сулейман объявил о том, что организация исключит российских и белорусских боксеров из своего рейтинга.